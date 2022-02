Ici tout commence du 3 février 2022 : Louis trahit Charlène (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 328 d'Ici tout commence, Louis s'associe à la cheffe Cardone pour faire tomber Teyssier. Résumé en avance du jeudi 3 février 2022

Dans Ici tout commence ce jeudi 3 février 2022, Rose continue de douter de la grossesse de Clotilde. Lorsqu'elle interroge sa soeur, cette dernière se défend de manière convaincante. Au même moment, Laetitia entre en trombe dans le bureau d'Antoine et Guillaume pour exiger des explications quant à son renvoi. Antoine refuse alors de la mettre à la porte. Lorsque Clotilde croise Laetitia à l'Institut, les deux femmes se disputent violemment. Le ton monte, jusqu'à ce que la cheffe Armand frappe et insulte Laetitia. Cette dernière se défend en poussant violemment la professeure dans les escaliers. Elle est blessée et s'absente du cours des premières années. Personne n'arrive à la contacter. Clotilde revient quelques heures plus tard, et prétend avoir fait une fausse couche après avoir été poussée par Laetitia. Guillaume est furieux contre sa maîtresse et exige son départ définitif de l'Institut.

En parallèle de ces événements, dans l'épisode 328 d'Ici tout commence ce jeudi, Théo et Constance s'inquiètent pour Charlène, qui se laisse dépérir car elle ne reçoit aucune nouvelle de Louis. Son frère et sa mère essaient de la convaincre de quitter le fils du chef Armand, sans succès. Louis donne alors rendez-vous à Charlène au marais et lui annonce avoir trouvé un poste de second à Lille. Mais quelques heures plus tard, on apprend que Louis a accepté un poste dans le restaurant de la cheffe Cardone, l'ancien mentor et rivale de Teyssier. Cette dernière exige que Charlène ne découvre pas leur collaboration, car ils prévoient de "prendre Teyssier par surprise".

Enfin, Naël est malade dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé sur TF1 le 3 février. Il vomit et a des plaques rouges dans le cou. Constance l'osculte et conclut à une allergie alimentaire au lactose. Elle invite les parents de l'enfant à prendre rendez-vous chez le pédiatre et de le nourrir au lait végétal. C'est l'occasion pour Anaïs de leur partager son avis sur la souffrance animale et de promouvoir la cuisine végétarienne. Cela fait réfléchir Jasmine sur le sujet, au grand dam de Greg, peu réceptif à ces questions.