Ici tout commence dès le 14 février 2022 : ce qui vous attend dès l'épisode 335 (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE.Dans les prochains épsiodes d'Ici tout commence, Noémie est sur le départ, et une action coup de poing chamboule le quotidien de l'Institut. Résumé en avance des épisodes de la semaine prochaine.

Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, à partir du 14 février 2022, Noémie est sur le départ : elle reçoit une proposition de rachat pour La Table des Rivières. La jeune femme envisage très sérieusement de quitter le Gard, mais Gaëtan contrecarre ses plans et clame ses sentiments pour elle. Mais Noémie est déterminée à partir, ce qui va ouvrir la porte au retour de Stella.

La semaine prochaine, dès l'épisode 335 lundi, l'Institut va découvrir l'action coup de poing de Lionel, Anaïs et Jasmine : des pièces de viande étiquettées, sur lesquelles sont dénoncer les maltraitances du fournisseur de l'Institut. Cela choque les élèves de l'Institut, mais l'équipe pédagogique décide d'agir. Clotilde se range du côté d'Anaïs et s'engage à ce qu'aucune viande de l'Institut ne provienne de l'abattoir. Mais au cours de la journée, au Double A, on leur oblige à cuisiner la viande de ce même abattoir. Ils accusent la cheffe Armand de ne pas avoir été sincère avec eux et décdent de ne plus cuisiner de viande tant que l'Institut n'aura pas changé son fournisseur.

Dans la semaine, les événements vont escalader jusqu'à ce qu'il y ait une tentative de sabotage au Double A. Cela pourrait mettre à mal la relation entre Anaïs et Lisandro. En parallèle, Mehdi est déterminé à combattre sa peur du vide, mais fait un malaise lors d'entraînements avec Enzo. Il refuse toutefois qu'Hortense l'apprenne. De leur côté, Ambre et Solal vont connaître de nouvelles perturbations dans leur couple, lorsque la première va découvrir que Solal fait tout pour la rendre jalouse de Tom.