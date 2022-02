Euphoria : une saison 3 est-elle prévue ?

EUPHORIA SAISON 3. Le dernier épisode de la saison 2 d'Euphoria est disponible en streaming sur OCS et MyCanal ce lundi dès 6h15. Une suite sous la forme d'une saison 3 est-elle attendue ?

[Mis à jour le 28 février 2022 à 06h00] La saison 2 d'Euphoria s'est achevée ce dimanche 27 février 2022 avec la diffusion de l'épisode 8 sur HBO. En France, celui-ci est à découvrir en US+24 sur les plateformes de streaming OCS Go et MyCanal, à la télévision ce lundi à 20h40 sur OCS City (pour les abonnés du bouquet d'Orange). Mais que les fans se rassurent : une saison 3 a bien été commandée. Cependant, on ne sait pas encore à quelle date celle-ci sera diffusée. Il faudra probablement attendre courant 2023 pour découvrir la suite des périples de Rue, Lexi, Jules, Cassie et leurs amis.

Euphoria est une série créée par Sam Levinson. Crue et choc, elle décrit la vie tumultueuse de lycéens de la génération Z. Plusieurs thématiques graves sont abordées à travers différents personnages, comme les addictions à la drogue ou l'alcool, les traumatismes, la quête identitaire ou sexuelle. Plébisicitée par la critique pour son esthétique marqué, son propos et les performances de ses acteurs (Zendaya en tête, qui a reçu l'Emmy Awards de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2020), la série reçoit toutefois des critiques sur la présence parfois jugée excessive de scènes de nudités ou de sexe.

fiche programme

Synopsis - Rue Bennett est de retour au lycée après un séjour dans un centre de désintoxication. Elle y rencontre Rue, une élève transgenre, qui va changer sa vie. Au milieu de la relation entre les deux jeunes femmes, le téléspectateur suit la vie des autres adolescents du lycée, entre réseaux sociaux, vie sexuelle et amoureuse, addictions et traumas qui forgent ces futurs adultes.

En France, il existe plusieurs manières légales de découvrir chaque nouvel épisode d'Euphoria en streaming : sur OCS Go, ou sur MyCanal en US+24. L'heure de sortie est planifiée pour 6h15 chaque lundi. Notons également qu'OCS propose les nouveaux épisodes en diffusion TV pour les abonnés de la box Orange chaque lundi, à 20h40, sur la chaîne OCS City.

Zendaya : Rubby "Rue" Bennett

Maude Apatow : Lexi Howard

Eric Dane : Cal Jacobs

Alexa Demie : Madeleine "Maddy" Perez

Jacob Elordi : Nathaniel "Nate" Jacobs

Hunter Schafer : Jules Vaughn

Sydney Sweeney : Cassie Howard

Barbie Ferreira : Katherine "Kat" Hernandez

Nika King : Leslie Bennett

Storm Reid : Gia Bennett

Algee Smith : Christopher "Chris" McKay

Javon Walton : Ashtray

Austin Abrams : Ethan Daley

Dominic Fike : Elliot (saison 2)

Euphoria est une série d'HBO diffusée aux Etats-Unis depuis le 16 juin 2019. Le succès critique et populaire (streaming) est tel qu'elle a eu droit à une saison 2, diffusée du 9 janvier au 27 février 2022.On a appris le 4 février 2022 par l'intermédiaire de TV Line que la série aurait droit à une saison 3. Pour l'heure, la date de diffusion de celle-ci n'a pas encore été annoncée. On peut toutefois s'attendre à une diffusion courant 2023, soit environ un an après la seconde salve d'épisodes.