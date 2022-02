Ici tout commence du 25 février 2022 : Jasmine malade ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 344 d'Ici tout commence ce vendredi, Jasmine est malade à la vue de la viande, ce qui inquiète Constance et Eliott. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 25 février 2022, Emmanuel s'en est sorti légèrement blessé de son agression de la veille. Il est convaincu qu'Anaïs l'a blessé et exige que ni Antoine, ni Clotilde ne s'en mêlent. Charlène décide d'enquêter pour démasquer le responsable, persuadée qu'il s'agit de Lionel. Ne trouvant aucune piste, la fille du directeur décide de piéger Anaïs, mais son père lui demande d'arrêter de chercher une solution et de le laisser faire. Lors du service au Double A, Jasmine est malade à la simple vue de la viande. Eliott s'inquiète pour l'état de santé de sa colocataire et demande l'aide de Constance. Mais l'étudiante se braque lorsque l'infirmière suggère qu'elle pourrait ne plus prendre ses traitements pour la bipolarité. A la fin de la journée, Teyssier accuse Anaïs de l'avoir agressé, ce que la jeune femme dément formellement. Il menace cependant de faire de sa vie un enfer si elle se remet avec Lisandro ou fait des vagues à l'Institut.

Egalement dans l'épisode 344 d'ITC, au programme TV ce vendredi sur TF1, Martha et Théo se renseignent auprès de Cosntance avant de lancer le parcours Fiv. Mal à l'aise, le chef du Double A annonce à sa petite-amie qu'il veut reporter le rendez-vous, prétextant l'agression de son père. Martha s'inquiète que son compagnon ne veut plus d'enfant. L'infirmière interroge son fils, qui se braque et refuse d'admettre qu'il a des doutes. A l'économat, alors qu'il est seul avec Célia, il s'énerve contre elle avant de se confier sur ses doutes. L'attirance est toujours palpable entre eux, mais Théo décide de régler ses problèmes de couple avant. A la fin du service, Martha demande à Théo d'être honnête avec elle. Il lui avoue qu'il n'est pas prêt à avoir un enfant dans l'immédiat.

Enfin, Guillaume propose de passer une soirée avec Laetitia, Kelly et Lionel. L'étudiante refuse, prétextant avoir d'autres plans prévus avec son petit-ami. Mais sa mère n'est pas dupe et comprend que Kelly a besoin de davantage d'espace. Laetitia cherche alors un appartement pour que sa fille et son petit-ami ait plus d'indépendance, en ayant conscience qu'elle n'a pas les moyens financiers. Elle décide de parler avec le père de Lionel et lui demande d'héberger son fils et sa petite amie.