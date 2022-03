Ici tout commence du 3 mars 2022 : Marta découvre la liaison de Théo (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 348 d'Ici tout commence ce jeudi, Martha et Théo font une pause dans leur relation. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 3 mars 2022, Jasmine s'inquiète d'être renvoyée de l'Institut. Anaïs la défend devant le directeur en expliquant que son amie a agi ainsi en raison de ses médicaments. Emmanuel lui donne une dernière chance : si elle réussit à désosser la volaille lors de son examen du lendemain, elle aura le droit de rester étudier dans l'établissement. Mais Jasmine est incapable de cuisiner la volaille, malgré les encouragements de Greg. Ce dernier envisage alors de suivre Jasmine si elle est virée pour pouvoir élever son fils, quitte à débuter une relation à distance avec Eliott. De son côté, Lauren Belveaux s'inquiète qu'Anaïs ne sera pas capable de respecter la hiérarchie après l'agitation qu'elle a provoquée à l'Institut. En parallèle, Charlène insulte Jasmine et exige son départ en hôpital psychiatrique, furieuse qu'elle ait agressé son père.

Egalement dans l'épisode 348 d'ITC, au programme TV ce jeudi sur TF1, Théo évite Marta, prétextant ne pas avoir de temps. Lorsque la jeune femme exige des explications, le chef du Double A s'emporte sans raison. Lorqu'elle lui propose de faire une pause comme il l'avait proposé, le fils de Teyssier accepte. De son côté, Célia refuse de se mettre en couple avec Théo, estimant qu'ils n'ont rien en commun et ne font que se disputer. En parallèle, Marta déplore auprès de Charlène la réaction de son compagnon et le soupçonne d'avoir rencontré quelqu'un d'autre. Elle surprend Théo et Célia en pleine conversation à ce sujet et découvre qu'ils ont une liaison.

Enfin, Clotilde annonce à ses élèves que les élèves devront créer un plat qui sera proposé lors de l'événement gastronomique "Le Printemps de la Mer", dans Ici tout commence ce mercredi 2 mars. Le binôme qui aura réalisé la meilleure préparation présentera son plat lors de l'événement. Deva est en binôme avec Lionel, mais le jeune homme rejette toutes ses idées. La jeune femme décide de lui prouver le contraire en testant sa recette. Souleymane lui propose de déguster le plat et de lui donner son avis. Il lui assure que sa recette est délicieuse et l'encourage à s'imposer face à Lionel.