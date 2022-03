Ici tout commence du 10 mars 2022 : le vrai coupable confondu ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 353 d'Ici tout commence ce jeudi, l'enquête cible Mehdi dans l'affaire de l'accident de Stéphane Lanneau mais Antoine découvre la vérité sur le coupable. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 10 mars 2022, l'enquête sur le mystérieux accident de Stéphane Lanneau se poursuit et Antoine Myriel se retrouve contraint et forcé de confirmer qu'il a bel et bien prêté sa voiture à un élève, Mehdi, dans l'après-midi vendredi dernier, date à laquelle l'accident est survenu. Interrogé par la police, Mehdi se montre peu convaincant, d'autant que tous les indices semblent l'accuser pour le moment. L'élève de l'institut Auguste Armand est emmené au commissariat pour un interrogatoire complet. Pendant ce temps, Antoine Myriel tique lorsqu'il apprend que Deva est allé chercher de la salicorne dans les marais salants vendredi après-midi. Il confronte Souleymane et Deva à ce sujet. Si tout d'abord son fils choisit de lui mentir, il finit par confirmer ce que le proviseur craignait : "J'ai menti. C'est moi qui ai renversé le père de Lionel."

Toujours dans l'épisode 353 d'Ici tout commence prévu pour une diffusion le 10 mars, le sort s'acharne sur Théo qui éprouvait déjà beaucoup de remords après sa brutale rupture avec Marta. Son père lui reproche de se comporter comme un gamin alors qu'il a une réputation à tenir en tant que chef à l'institut Auguste Armand. Sa sœur Charlène le surprend en train de flirter avec Celia. Le ton monte et Théo est contraint de s'expliquer avec sa nouvelle petite-amie. Celia comprend que Théo n'assume pas ce qu'ils ont fait et préfère s'en aller... Vers une nouvelle rupture pour Théo dans ITC ?

Enfin, dans Ici tout commence ce jeudi 10 mars, Léna contacte Tom pour le prévenir qu'elle a une surprise pour lui. Le jeune homme se montre très distant avec elle. De son côté, Ambre confirme à Celia qu'elle n'arrive pas à oublier Tom. Les deux ex semblent se rapprocher... Mais Tom finit par s'emporter lorsqu'il voit Ambre fouiller dans les photos de son téléphone. Le rapprochement, ce n'est pas pour tout de suite ! Pendant ce temps, toujours dans l'épisode 353 d'ITC, Stéphane Lanneau rentre chez lui mais il semble très affecté par son accident. Il souffre de douleurs fulgurantes au crâne. De plus, il commence à se poser des questions sur l'avenir de sa famille s'il lui arrivait vraiment quelque chose. De quoi inquiéter son fils Lionel.