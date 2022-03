Résumé Demain nous appartient de l'épisode 1149 du 24 mars 2022

Dans l'épisode 1149 de Demain nous appartient du jeudi 24 mars 2022, Léa Courcelles est retrouvée morte. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1149 de DNA du 24 mars, les amis sont dans la tourmente. Léa Courcelles est introuvable, mais les policiers passent un appel à témoin et surprise, François l'a vue puisqu'elle lui a posé des questions sur l'incendie ayant eu lieu deux ans auparavant. Il en informe immédiatement la police qui retrouve le pompier chargé d'éteindre le feu. Si celui-ci se montre coopératif, il affirme avoir tout perdu dans cette affaire et est d'ailleurs gravement brûlé et porte les cicatrices sur son visage. Bart est de plus en plus nerveux et Anna essaye de lui venir en aide, mais il prétend être chamboulé à cause de Flore. Plus tard, alors qu'un riverain sort ses poubelles, il tombe sur le corps sans vie de Léa Courcelles. Que s'est-il passé ?

Toujours à Sète, une petite routine s'installe entre Samuel et Victoire. Tous deux, sont encore ébranlés par leur presque baiser et rêvent chaudement l'un de l'autre. Travailler ensemble devient impossible et ils ne peuvent plus compter sur leurs collègues pour se montrer compréhensif. Dans cet épisode de Demain nous appartient, les deux médecins ne savent plus à qui ils peuvent faire confiance. À l'hôpital Saint-Clair, les rumeurs vont bon train et ceux qui ont parié que Victoire et Samuel ne tiendraient pas 40 jours sont prêts à tout pour les faire craquer. À commencer par Marianne qui leur impose d'effectuer leurs gardes tous les deux, et possiblement Bénédicte qui sous couvert de les aider leur impose des exercices de relaxation très très caliente...

En parallèle, Raphaëlle doit faire face à une nouvelle difficile : la banda de Maud a été sélectionnée pour jouer à Toulouse pendant deux mois. C'est une grande occasion pour la lycéenne. Raphaëlle comprend que sa fille a tout organisé avec son père qui vit sur place. L'avocate se sent trahie et se met en colère. Dans l'épisode 1149 de Demain nous appartient diffusé le 23 mars sur TF1, elle se confie à Stanislas et accepte enfin de laisser sa fille quitter le nid pendant deux mois.