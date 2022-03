Ici tout commence du 30 mars 2022 : Célia en danger ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 367 d'Ici tout commence ce mercredi, le harcèlement dont Célia est victime prend de l'ampleur. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 30 mars 2022, Théo accuse Axel d'avoir cambriolé Célia, sur ordre de son père. Son cousin clame son innocence mais refuse de lui dire pourquoi Emmanuel lui a donné de l'argent. Plus tard, Solal reçoit un message de Célia, qu'elle n'a pourtant jamais envoyé après le vol de son ordinateur. La jeune femme panique et Solal la prend dans ses bras pour la réconforter. Théo reçoit quelques heures après la photographie de ce moment. Inquiète, Célia décide d'avertir Antoine de la situation et accuse Axel. Ce dernier est forcé d'avouer qu'il a volé une enceinte pour la revendre, et qu'Emmanuel l'avait aidé à rembourser sa victime. Par ailleurs, Axel a un alibi puisqu'il était avec Salomé au moment du cambriolage. Alors qu'elle confie son inquiétude à Solal, Célia reçoit un message : "tu as raison d'avoir peur parce que tu as encore rien vu".

Toujours dans l'épisode 367 d'Ici tout commence au programme tv ce mercredi, Greg déjeune avec les parents de Jasmine. Durant le repas, le jeune homme les interroge sur leur mode de vie, leurs projets et leurs valeurs et se rend compte qu'ils sont tout à fait normaux. Ils continuent d'affirmer que Jasmine s'est mise à tout détester lorsqu'elle ne prenait pas ses médicaments. Ils réussissent à convaincre Greg de les laisser rencontrer leur petit-fils. Jasmine rentre alors de cours et leur ordonne de partir. Furieuse, elle continue d'affirmer que ses parents sont des gens dangereux. Greg accepte alors de ne plus leur parler.

Enfin, dans Ici tout commence ce mercredi 30 mars, Tom reproche à Ambre et Hortense d'avoir dit la vérité à Florence sur leur relation. Salomé essaie de convaincre Hortense de ne pas prendre parti pour Ambre. De son côté, Florence décide de confier à Solal la gestion des événements à La Table des Rivières pour repartir en région parisienne. La mère de Lena a besoin de prendre du recul vis à vis de sa relation avec Tom. Une fois rentré à l'Institut, le jeune homme reçoit une boîte de préservatifs avec un mot lui reprochant de draguer toutes les filles de l'école. Il craque en réalisant qu'il a peut-être perdu la femme de sa vie.