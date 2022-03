Résumé de Plus belle la vie épisode 4508 du 30 mars 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4508 de Plus belle la vie mercredi 30 mars 2022, un promeneur découvre la voiture de Dephine et appelle la police. Résumé.

Dans l'épisode 4508 de Plus belle la vie du mercredi 30 mars, Franck écoute, stupéfait, les explications de Delphine qui est persuadée que Théo n'a pas tué Coralie. Il accepte de l'aider uniquement si elle reprend son traitement. Le couple interroge le jeune homme mais son récit est trop décousu pour réussir à comprendre l'enchaînement des événements. Franck pense que ça pourrait cacher une énorme culpabilité mais Delphine est persuadée que l'état dépressif de Théo est la preuve de son innocence. De son côté, Blanche signale aux policiers la disparition de Coralie. Franck suggère alors à Delphine d'aller tout expliquer à la police et de prendre un avocat. Dans la forêt, un promeneur découvre la planque de la voiture de Delphine… et appelle la police.

Toujours à Marseille, dans l'épisode du mercredi 30 mars, Pablo est une nouvelle fois humilié par Dimitri et sa bande. Il se retrouve avec le bras coincé dans le distributeur de nourriture. Mouss vient à sa rescousse et veut comprendre la situation. Sentant que l'adolescent cache quelque chose, il lui rappelle que si quelqu'un l'embête, il est là, mais Pablo préfère partir. De retour à l'hôtel, Pablo se défoule sur Luna. Bastien lui tend une perche pour qu'il raconte ce qui se passe au collège mais l'adolescent continue à se murer dans son silence. Quand Sunalee rentre, Luna lui demande de faire l'intermédiaire avec Pablo. Elle refuse avant de se raviser et réussit, dans un moment de complicité, à lui faire raconter son enfer. Sunalee décide de donner une petite leçon à Dimitri.

En parallèle, dans l'épisode de Plus belle la vie diffusé mercredi 30 mars sur France 3, le Dr Riva erre dans les couloirs de l'hôpital. Il apprend à Léa que la famille D'Anjoy a porté plainte et lui demande de le soutenir. Mais elle ne compte pas dire autre chose que la vérité : avec Vidal, elle n'a pu que constater qu'il avait opéré le mauvais rein. Un homme, dépose un téléphone pour filmer la scène où Vidal dit qu'une erreur comme Mme D'Anjoy, ça peut arriver, c'est un pourcentage. La vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux. Fanny la montre à Thomas. Informé, Gabriel va voir le brancardier qui a fait le coup. L'homme se dit lanceur d'alerte et critique l'arrogance du chirurgien. Gabriel, pour se soulager, répond alors à tous les messages d'insultes dont il est l'objet sur les réseaux. Thomas a pris rendez-vous avec Céline qui prend les choses en mains.