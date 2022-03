Résumé de Demain nous appartient épisode 1153 du 30 mars 2022

Dans l'épisode 1153 de Demain nous appartient du mercredi 30 mars 2022, un indice pourrait inculper Charlie pour le meurtre de Romain Melville. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1153 de DNA du 30 mars, Damien a identifié à qui appartenait l'os qui a été découvert au lycée : il s'agit de Romain Melville, 19 ans à sa dernière interpellation en 2019. D'autres fragments d'os du même squelette ont été retrouvés au même endroit. Le cadavre a sûrement été enterré là avant d'avoir été déplacé récemment. Autre découverte majeure : Léa Courcelles, de son vrai nom Alyzée Melville, était la sœur de Romain ! Elle enquêtait probablement sur sa mort. La situation préoccupe Charlie qui, de plus en plus nerveuse, voudrait quitter Sète. Aurait-elle quelque chose à se reprocher ? Une vidéo envoyée anonymement à la police pousse Karim à croire que oui. On y voit Romain draguer très lourdement Charlie lors de la soirée clandestine, avant que celle-ci ne le rejette violemment.

Toujours à Sète, après une nuit de travail à l'hôpital, Samuel retrouve Victoire endormie dans son lit. Trop fatigué pour faire quoi que ce soit, il préfère dormir avant de retourner travailler. Mais une fois dans les couloirs de l'hôpital, les deux médecins ont du mal à résister à la tentation et se retrouvent dans l'ascenseur pour s'embrasser. Lorsque Benjamin tombe sur eux, il ne se gêne pas pour leur faire remarquer son malaise. Une rencontre fortuite avec Alma sera l'occasion pour lui de vider son sac, et peut-être même de commencer une nouvelle idylle. Dans l'épisode de DNA du 30 mars, Benjamin et Alma échangent un baiser fougueux et finissent par monter chez elle. De leur côté, Samuel et Victoire couchent enfin ensemble, et c'est un vrai feu d'artifice.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le mercredi 30 mars sur TF1, Alex voudrait que Chloé lui raconte des souvenirs, malgré l'interdiction des médecins. Il est fatigué de toutes ces pages blanches. Heureusement, petit à petit, des bribes de souvenirs lui reviennent. Il se souvient de sa famille, de son mariage, de moments magiques. Plus amoureux de Chloé que jamais et fier d'être un bon père, Alex confie son bonheur à Sylvain, qui pour sa part s'est lassé de sa vie oisive et propose de travailler gratuitement au mas.