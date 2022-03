Résumé de Demain nous appartient épisode 1154 du 31 mars 2022

Dans l'épisode 1154 de Demain nous appartient du jeudi 31 mars 2022, l'étau se resserre autour de Gabriel et Charlie. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1154 de DNA du 31 mars, Karim interroge tous les invités de la soirée clandestine. Il s'avère que Romain était également un des convives. Ivre, son comportement insistant a mis les autres mal à l'aise et Bart et Gabriel l'ont fait sortir. En apprenant que la police va l'interroger sur ce sujet, Gabriel perd ses moyens et panique, mais n'en dit pas plus. Le soir de l'interrogatoire, Gabriel confirme que Romain était un ami à lui, mais qu'il n'a plus jamais eu de nouvelles après la soirée. De son côté, Roxane trouve la preuve que Charlie était à proximité du lycée le soir de l'agression de Chloé.

Toujours à Sète, l'arrivée de Damien ne fait pas l'unanimité et semble mettre à mal l'équilibre de la famille Roussel. Les enfants sont méfiants et trouvent que le policier prend trop ses aises. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Damien parvient tout de même à se mettre les garçons dans la poche en leur apprenant des exercices de musculation. De son côté, Lizzie met sa mère en garde : dès qu'elle laisse entrer un homme dans sa vie, il profite d'elle. Audrey est persuadée qu'avec lui, ce sera différent, mais Lizzie résiste.

En parallèle, l'histoire de Samuel et Victoire commence d'une drôle de manière. Alors que les deux amoureux consomment avec plaisir leur idylle naissante, Benjamin et Alma continuent de faire connaissance. Si les deux nouveaux amants ne veulent pas s'investir dans une relation sérieuse, ils attirent tout de même l'attention de l'obstétricien qui pense que les deux cherchent à se venger de lui. Dans l'épisode 1154 de DNA du 31 mars diffusé sur TF1, Victoire se moque de Samuel et est contente pour Alma et Benjamin.