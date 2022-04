Résumé Demain nous appartient épisode 1155 du 1er avril 2022

Dans l'épisode 1155 de Demain nous appartient du vendredi 1er avril 2022, alors que l'enquête de la police avance, un corbeau menace Sara chez elle. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1155 de DNA du 1er avril, la police débarque chez les Molina pour une perquisition. Damien trouve des gants avec la même poudre que celle retrouvée sur les habits de Chloé. Charlie est alors embarquée au poste où Karim mène l'interrogatoire et l'accuse d'avoir tué Romain Melvil et sa sœur avant d'agresser Chloé. En garde à vue, Charlie reçoit son avocate, Sophie. La jeune femme a un alibi : vendredi, elle attendait son copain, qui bosse au lycée. C'est la raison pour laquelle elle a menti à la police : elle n'a pas envie que François perde son poste. Sophie lui conseille de dire la vérité mais Charlie ne veut pas le balancer. François en revanche, en apprenant l'arrestation de Charlie, vient faire une déposition pour expliquer que vendredi soir dernier, ils étaient tous les deux à l'hôtel. Alors que Sara rentre chez elle, elle constate que la serrure est cassée. Deux balles et un mot menaçant sont posés sur la table.

Toujours à Sète, Alex demande conseil à Noa et Sylvain pour faire un cadeau à Chloé. Dans cet épisode 1155 de Demain nous appartient, les deux collègues lui conseillent de lui offrir un vêtement. Pourquoi pas une robe de gala, propose Sylvain ? Alex débarque avec son cadeau : une robe rouge avec beaucoup de paillettes très courte et décolletée. Fier de son cadeau, Alex réserve une table au Spoon le soir-même pour que Chloé puisse la porter. Marianne, venue voir sa fille, est horrifiée par le vêtement et Chloé espère ne croiser personne qu'elle connaît ce soir. Au Spoon, Alex débarrasse Chloé de son manteau et le malaise s'installe. Avec son peu de délicatesse, Mona vient voir Chloé pour lui faire des remarques faussement sympas. Alex comprend que Chloé déteste la robe et elle explique que ce n'est pas trop son style. Ils en rigolent. De retour chez eux, Chloé donne une petite leçon à Alex et le couple se promet de ne pas hésiter à se dire la vérité.

En parallèle, Raphaëlle a invité Stanislas à dîner le soir même et se débrouille pour se débarrasser de Camille. Dans l'épisode 1155 de DNA du 1er avril diffusé sur TF1, au cabinet, Raphaëlle se fait charrier par Sophie et Victor concernant son rendez-vous. Le soir venu, Stanislas débarque avec un quart d'heure d'avance avec des fleurs et du champagne. Il s'installe et ouvre sa bouteille. Ils passent au tutoiement puis trinquent aux rencontres et aux hasards de la vie avant de s'embrasser, oubliant les gambas dans le four. On les retrouve au lit : ils se disent qu'ils se sentent super bien tous les deux et envisagent de passer la nuit ensemble.