Résumé de Plus belle la vie épisode 4513 du 6 avril 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4513 de Plus belle la vie du mercredi 6 avril 2022, Franck compte prouver que le meurtrier de Coralie était autour de la table de poker. Résumé.

Dans l'épisode 4513 de Plus belle la vie du 6 avril, la police interroge tous les joueurs de poker à propos du meurtre de Coralie. Les Liberati, Alexandre et Madame Delattre ont tous un alibi. Libéré de sa garde à vue, Alexandre rejoint Fanny et lui promet de ne plus recommencer, mais la jeune femme n'a plus confiance en lui et le met à la porte. De leur côté, les Liberati aussi sont relâchés. Franck ne tolère pas qu'ils soient en liberté alors que Théo et Delphine sont enfermés. Prêt à tout pour les innocenter, Franck dit à Céline avec une lueur de rage dans les yeux qu'il sait exactement ce qui lui reste à faire.

Toujours dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 6 avril, Gabriel finit sa tournée des bars au cabinet du docteur Vidal. Complètement ivre, Riva a lourdement abordé l'ami du capitaine Normand qui était venu se détendre. Excédé de l'insistance de Gabriel, ce dernier l'a frappé en plein ventre. Céline met en garde Gabriel, il doit à tout prix éviter les bagarres s'il veut retrouver son poste. Elle a une idée pour éviter sa radiation : faire un stage de brancardier pour prouver qu'il peut être humble, proche des gens, fiable et capable de travailler en équipe. Gabriel accepte, il a vu que Vidal était modeste et que ça lui réussissait plutôt bien. Sera-t-il capable de se plier aux ordres de collègues moins qualifiés que lui ?

Enfin, dans l'épisode de PBLV du 6 avril, Gérard déprime sur le canapé de Laetitia et chante à tue-tête l'opéra de Carmen. Il est dans cet état car il n'ose pas déclarer sa flamme à Carmen. À bout de nerfs, Kévin demande à sa mère de jouer les entremetteuses pour son oncle. Laetitia s'exécute et propose à Carmen de faire le test d'un magazine pour savoir quel genre d'homme est fait pour elle. Ses réponses collent en tout point avec Gérard : elle voudrait rencontrer un homme voyageur et qui la fasse rire. Voyant que son frère coche toutes les cases, Laetitia le motive à se lancer tout en restant sincère. Gérard affronte sa peur et aborde Carmen, mais il ne peut pas s'empêcher de lui raconter des histoires. Il prétend avoir vécu à Cuba et y avoir monté une école de salsa pour les enfants des rues. Où ses mensonges le mèneront-il ?