Ici tout commence du 27 avril 2022 : Hortense en fuite, spoilers

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 387 d'Ici tout commence ce mercredi, le père d'Hortense découvre le mal de sa fille mais elle décide de fuguer. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 27 avril 2022, Claire convoque le père d'Hortense et lui explique que sa fille est boulimique. Mais celui-ci, médecin, n'arrive pas à croire qu'il n'ait pas détecté le mal-être de sa fille. Il fait pression sur Tom pour qu'il lui montre les vidéos de sa fille et découvre qu'en effet, Hortense nourrit de gros complexes sur son corps, ce qui pourrait expliquer ses troubles alimentaires. Si les vidéos sont finalement effacées du téléphone de Tom, Hortense ne veut pas entendre parler d'être internée dans une clinique spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. A la fin de l'épisode, Mehdi découvre que sa petite-amie a quitté l'internat sans prévenir. Elle envoie d'ailleurs une vidéo à tout le lycée dans laquelle elle annonce que "si j'ai envie de manger jusqu'à en crever, c'est mon problème. Compris ?!"

Egalement dans l'épisode 387 d'Ici tout commence au programme TV ce mercredi, l'organisation du bal de promo connaît de nouveaux rebondissements alors qu'Anaïs se rend compte que Lisandro et les autres professeurs n'ont pas été invités. L'élève, qui souhaite pouvoir danser avec son compagnon, demande alors à Jasmine d'étendre l'invitation au corps enseignant de l'institut, mais celle-ci fait la sourde oreille. Face à la pression de Salomé et des autres élèves, elle finit par céder mais la tension est électrique entre Jasmine et Salomé qui, pour sa dernière année à l'institut, espère vivre un bal parfait.

Enfin, ce mercredi dans ITC épisode 387, Kelly semble avoir compris les reproches que lui faisait Lionel et elle applique les conseils de sa mère et de Salomé. Elle tente de se montrer plus romantique mais en fait un peu trop. Lionel lui demande d'arrêter de l'afficher. Alors que les deux élèves réalisent une pâtisserie en direct sur internet, Kelly en profite pour faire une déclaration d'amour à Lionel. Une fois la recette terminée, Zacharie la goûte et trouve que le plat de Kelly est bien meilleur que tout ce qu'elle lui a proposé jusqu'ici ! La jeune femme semble donc s'être libérée.