Ici tout commence du 10 mai 2022 : Louis responsable de l'accident du bal ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 396 d'Ici tout commence ce mardi, Axel fait une découverte chez Louis. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 10 mai 2022, le capitaine Brassac annonce aux étudiants de l'Institut que quelqu'un aurait délibérément fermé la porte à clé lors du bal de promo, et décide de mener un interrogatoire. De son côté, Louis s'inquiète de l'état de santé de sa mère, qui aurait normalement dû se réveiller, et continue de blâmer Salomé pour l'incident. Il prévoit de la faire virer de l'Institut pour se venger. Louis n'hésite pas à remettre en doute ses capacités devant les élèves de première année. Enzo commence à le soupçonner d'être responsable de l'incident. Axel réussit à subtiliser le portefeuille du fils de Claire avant d'en savoir plus. Il y découvre un flyer sur la salle de bal annotée. Le jeune homme trouve ça suspect et décide de fouiller chez lui. Salomé tente de le mettre en garde et l'interdit de fouiner davantage. Axel refuse de l'écouter et va fouiller chez Louis : il découvre qu'il possédait les clés de la salle.

Egalement dans l'épisode 396 d'Ici tout commence au programme TV ce mardi sur TF1, Lisandro est trop emballé à l'idée d'avoir un enfant avec Anaïs et prépare une liste de tout ce qu'il y a à faire avant la naissance. La jeune femme panique et n'arrive pas à lui faire part de ses doutes. Elle avoue à Salomé qu'elle n'est pas prête à avoir un enfant. Elle interroge ensuite Greg et Eliott sur leur organisation vis à vis de Naël, et les deux jeunes parents la font totalement stresser. La jeune fille finit par avouer à Enzo qu'elle est enceinte, mais qu'elle ne peut pas avoir un bébé pour le moment.

Enfin ce mardi 10 mai dans ITC, les élèves sont à bout lors du service du Double A, toujours traumatisés par l'incident qui s'est produit lors du bal de l'Institut. Hortense craque, forçant Théo à s'adapter. Envoyée en salles, Hortense est toujours distraite et commet une erreur sur l'une des commandes. La jeune femme n'arrive pas à retenir ses larmes devant la cliente. Anaïs découvre que son amie n'a pas dormi depuis le bal, traumatisée par ce qui arrive à la cheffe Guinot, d'autant plus après que la professeure l'ait aidée avec ses crises de boulimie. Anaïs décide d'envoyer Hortense se reposer. Emmanuel décide d'annuler les réservations du lendemain pour inviter les élèves au Double A. Ils seront amenés à déguster un repas préparé par les professeurs.