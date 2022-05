Résumé de Plus belle la vie épisode 4538 du 11 mai 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4538 de Plus belle la vie du mercredi 11 mai 2022, Jacob s'en prend à Kevin. Résumé.

Dans l'épisode 4538 de Plus belle la vie du 11 mai 2022, Revel est furieux contre son équipe, c'est la deuxième fois que Jacob leur échappe. Malgré le soutien de Mathieu, Ariane se sent coupable, elle a du mal à se ressaisir, d'autant plus qu'un sac avec les affaires de Camille a été retrouvé sur une plage. Il contenait également des barbituriques et une bouteille d'alcool. Camille s'est-elle suicidée ? Ariane réalise à quel point la jeune femme se sentait mal et s'en veut terriblement d'avoir été violente envers elle. De son côté, Kévin ne s'en doute pas, mais le danger le guette… Jacob le suit de près pendant sa randonnée et quand l'occasion se présente, il commence à l'étrangler !

À Marseille, Sylvia est ravie de sa première nuit avec Romain, même s'ils n'ont fait que parler et s'embrasser car, à la grande surprise d'Emilie, elle n'a pas voulu passer aux choses sérieuses dès le premier soir. De son côté, Romain aussi est sur un petit nuage, il confie à Fanny qu'il a envie de croquer la vie et qu'il a embrassé Sylvia sans se poser de questions, juste parce qu'il la trouvait belle. Dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 11 mai, Sylvia a prévu de passer une nouvelle soirée chaste avec Romain, mais dès qu'il l'embrasse, elle craque et les deux colocataires passent un moment torride.

Enfin, dans l'épisode de PBLV du 11 mai, Abdel est toujours en quête de l'amour, mais il cherche l'amour avec un grand A. Peut-être met-il la barre trop haut ? En tout cas, sa dernière cliente, qu'il a réussi à tirer d'affaire grâce à un vice de procédure, ne va pas se gêner pour le draguer ouvertement alors qu'il est attablé au Marci. A tel point que, mal à l'aise, l'avocat prétend qu'il est marié avec Barbara pour s'en défaire. Thomas ne peut pas s'empêcher de rire : Abdel et Barbara sortent ensemble pour draguer mais sont toujours célibataires et maintenant, ils font semblant d'être un couple marié. Finalement, ce qu'ils cherchent est peut-être sous leurs yeux. Une nouvelle histoire d'amour entre Barbara et Abdel serait-elle possible ?