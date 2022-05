Résumé de Demain nous appartient épisode 1183 du 11 mai 2022

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans l'épisode 1183 de Demain nous appartient du mercredi 11 mai 2022, Vanessa se sert d'un de ses couteaux pour se défendre. Résumé.

Dans l'épisode 1183 de DNA du 11 mai 2022, Vanessa se réveille angoissée en apprenant les derniers rebondissements de l'enquête et la nouvelle victime du tueur en série. Elle pense être la prochaine sur la liste car liée aussi au mariage de Louise et Bart. Au commissariat, Roxane a réussi à retracer le déplacement de Marie la styliste et possède une image de Loïc Mercier. De son côté, Camille trouve triste que sa mère annule son mariage, surtout que son frère Aurélien et son père devaient venir. De nouveau au commissariat, Roxanne a repéré Loïc Mercier sur plusieurs images de vidéosurveillance de la ville et remarque qu'il est souvent passé devant le Spoon. Sur place justement, Audrey est obligée de s'absenter pour récupérer son jeune fils. Georges joint alors Vanessa, restée seule dans l'établissement. Surgit alors Mercier qui tente de lui enfoncer la seringue dans le cou. En état de légitime défense, elle le poignarde avec un de ses couteaux de cuisine.

Ailleurs à Sète, toujours dans l'épisode de Demain nous appartient du 11 mai, François en veut à Charlie d'avoir rendu publique leur relation. Il risque d'être muté loin et s'inquiète de la suite de sa carrière. Au lycée, Etienne montre à Chloé que la loi ne prévoit aucune sanction entre un professeur et son élève s'ils sont majeurs mais Chloé se demande quand même s'il ne faut pas appliquer de mesures disciplinaires. La proviseure les convoque tous les deux. Dans son bureau, Chloé voit Charlie puis François qui est prêt à se sacrifier pour son couple. Elle leur demande une discrétion totale : pas de contact au sein de l'établissement ni à proximité sinon elle sera obligée de sanctionner. Sur le quai, François et Charlie se retrouvent. François s'excuse d'avoir été frileux.

En parallèle, dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 11 mai, Sophie s'étonne de voir Victor déjà au bureau. Il enquête sur le lingot jamais retrouvé des Messy. Sophie s'inquiète que Victor mêle ses histoires au cabinet et lui conseille de ne pas jouer au plus malin. A l'hôpital, Christelle croise Victor pour savoir ce qu'elle a dit pendant qu'elle était saoule. L'ancien homme d'affaires lui fait croire qu'il ne se souvient de rien. Sylvain vient ensuite chercher sa femme. Victor le croise et fait des allusions à l'origine de leur fortune. Le soir, Sylvain prépare une superbe table pour la soirée : il a commandé chez le traiteur. Il se demande si Victor ne la drague pas, ce qu'elle réfute. Mais Sylvain reçoit un message d'un numéro inconnu qui lui demande s'il dort bien sur son lingot. Comme il ne touche pas à son assiette, Christelle et Charlie s'inquiètent mais Sylvain reste silencieux.