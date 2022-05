Résumé de Plus belle la vie épisode 4539 du 12 mai 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4539 de Plus belle la vie du jeudi 12 mai 2022, retenu prisonnier par Jacob, Kevin tente de secourir Camille. Résumé.

Dans l'épisode 4539 de Plus belle la vie du 12 mai, tourmentée par des cauchemars, Ariane se lance à corps perdu dans l'enquête. Avec Mathieu, elle découvre de nouveaux éléments sur le passé de Jacob qui leur permettront de cibler leurs recherches. Pendant ce temps, Kevin est retenu prisonnier par Jacob. Comme toutes ses victimes, il est enchaîné dans un lieu sombre. Il commence sérieusement à désespérer, mais lorsqu'il entend Camille qui appelle au secours, il réussit à casser ses liens et à la rejoindre. La jeune femme est elle aussi enchaînée, inconsciente.

En parallèle, toujours dans l'épisode de Plus belle la vie du 12 mai, Sylvia se confie à Romain sur son tumultueux passé sentimental et énumère la liste interminable de ses conquêtes lors d'un déjeuner en amoureux. Romain a du mal à suivre. Il en parle plus tard à Fanny : même si ce qu'il vit avec Sylvia est intense, il a l'impression qu'ils ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Ce sentiment ne fera que se confirmer lors du dîner, où Sylvia décroche complètement quand Romain lui parle de médecine. Pour couronner le tout, la passion ne sera pas non plus au rendez-vous dans la chambre à coucher… Serait-ce le début de la fin de cette idylle naissante ?

Enfin, dans l'épisode de PBLV diffusé sur France 3 le jeudi 12 mai, Kylian non plus n'arrive pas à construire une vraie relation avec Betty. Après avoir incité son petit ami à sécher les cours pour rester avec elle, la jeune fille lui confie qu'elle trouve qu'il a de la chance que Gabriel et Thomas s'occupent de lui et de sa sœur. Par contre, elle se montre très irritable lorsque Kylian tente de la faire parler de ses parents. Le jeune homme voudrait essayer de la comprendre, mais le dialogue est impossible avec Betty qui explose dès qu'il aborde un sujet sensible. Frustré qu'elle ne réponde pas à ses appels, Kylian ne contrôle plus ses nerfs.