Résumé de Demain nous appartient épisode 1184 du 12 mai 2022

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans l'épisode 1184 de Demain nous appartient du mercredi 12 mai 2022, Mercier est mort mais le vrai tueur court toujours. Résumé.

Dans l'épisode 1184 de DNA du 12 mai 2022, Vanessa est sous le choc en apprenant la mort de Mercier. Elle se sent coupable de l'avoir tué même si Georges et Karim tentent de la rassurer. Pour tous, l'affaire est classée et Bart et Louise décident même de se marier, avant d'essayer de faire un bébé. Vanessa se sent d'attaque pour préparer le buffet et travaillera en équipe avec Tristan. Alors que tous se réjouissent, la menace continue de rôder. Si Mercier est mort, le tueur aux roses est toujours vivant et il s'apprête à frapper. Son prochain terrain de chasse ? Le mariage de Louise et Bart.

Toujours à Marseille, Sylvain est dans la tourmente. Il a reçu le message d'un maître-chanteur qui dit savoir d'où il tient sa fortune et qui exige de lui qu'il paye. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Sylvain demande à Charlie si elle aurait pu révéler l'origine de leur fortune à quelqu'un, mais la jeune femme réfute. Les messages sont de plus en plus insistants et Sylvain n'a d'autre choix que de prévenir Christelle. L'épouse Moreno s'effondre, elle connaît celui qui les fait chanter, il s'agit de Victor Brunet. D'ailleurs, de son côté, le mafieux parade, visiblement très content de lui et promet du nouveau à Sophie Novak.

En parallèle, c'est la douche froide pour Aurore. Ses tentatives pour convaincre Manon de prendre une voie professionnelle sérieuse ont finies par fonctionner. Et même un peu trop fonctionner. Dans l'épisode 1184 de DNA diffusé le 12 mai 2022 sur TF1, Manon veut marcher sur les pas de sa mère et devenir policière. Pour Aurore Jacob, c'est hors de question. Le métier est beaucoup trop dangereux, mais Manon est têtue et parvient à obtenir un stage auprès de Martin. Sa mère ordonne alors à Sara et Nordine de faire du stage de Manon un enfer, afin de la dégoûter.