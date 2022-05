Ici tout commence du 17 mai : Anaïs doit faire son choix (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 401 d'Ici tout commence ce mardi, Anaïs apprend qu'elle a beaucoup moins de temps que prévu pour décider si elle garde son bébé ou non. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 17 mai 2022, Anaïs a rendez-vous chez la gynécologue pour savoir depuis combien de temps elle est enceinte. Elle apprend qu'elle en est déjà à six semaines et que, si elle souhaite avoir recours à une IVG médicamenteuse, elle doit y procéder au maximum à sept semaines de grossesse. Après coup, elle devra avoir recours à une opération. Cela ne laisse qu'une seule semaine à Anaïs, qui ne sait pas comment prendre une telle décision surtout que Lisandro se montre très insistant. Son compagnon se demande d'ailleurs si les doutes qu'elle éprouve ne sont d'ailleurs pas un signe qu'elle veut garder l'enfant. Mais Anaïs a conscience qu'elle ne peut pas "pouponner" maintenant alors que le Sybarite l'attend en tant que maître d'hôtel. Lisandro en parle d'ailleurs à la gérante du Sybarite qui lui annonce qu'il lui serait absolument impossible de décaler la prise de poste d'Anaïs. Elle se montre également déçue que cette information ne lui soit pas venue directement d'Anaïs. Lisandro a-t-il fait une bourde ?

Egalement dans le feuilleton de TF1, au programme TV ce mardi, Claire passe à l'Institut et y est accueilli par son fils qui la cuisine au sujet de ses révélations de la veille. Qui est l'élève qu'elle aurait vu fermer les portes lors du bal ? Si elle ne répond pas à Louis, elle en parle rapidement à Olivia devant Salomé. D'après Claire, Jasmine est liée dans son souvenir à cet accident mais elle ne peut pas en attester pour le moment. Salomé, quant à elle, pose des questions à Elliott, qui pose lui-même des questions à Greg, qui en parle à Jasmine. La jeune femme, à l'époque jalouse de Salomé, aurait-elle pu faire une bêtise ce soir-là ? Jasmine dément fermement. Elle en parle ensuite directement avec Salomé qui crache le morceau : c'est Claire Guinot qui la croit responsable.

Dans l'épisode 401 d'Ici tout commence ce mardi 17 mai, la mère de Kelly s'inquiète pour la santé de sa fille. Opérée de la cheville, celle-ci a reçu les indications de son médecin : rester tranquille et surtout se montrer prudente, mais elle rassure sa mère, elle est tout à fait capable de retourner à l'institut. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait contre l'avis de son petit-ami Lionel. Face à Théo, elle montre qu'elle est toujours capable de cuisiner et ce même si elle doit se déplacer à cloche-pied. Malgré la réticence du chef et de l'administrateur du restaurant, elle obtient de passer un essai demain lors du service de midi. Cette imprudence va-t-elle coûter cher à Kelly ?