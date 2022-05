Résumé de Plus belle la vie épisode 4543 du 18 mai 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4543 de Plus belle la vie du mercredi 18 mai 2022, Ariane et Lombard retrouvent le tueur en série en Croatie. Résumé.

Dans l'épisode 4543 de Plus belle la vie du 18 mai, Camille a été mordue par un serpent et Kevin n'a pas d'autre choix que d'aspirer le poison. A bout de force, Camille s'évanouit. Un peu plus tard, Kevin réussit à lui donner à boire pour qu'elle ne se déshydrate pas. Il lui dit qu'il ne veut pas la perdre et lui demande de tenir le coup. A Marseille, l'inquiétude est à son maximum : Laetitia vient voir Emma pour lui annoncé que Kevin a disparu. Elle tombe dans ses bras et pleure : elle n'a pas envie de perdre son fils unique. Alors que Kevin s'est écarté de Camille pour aller chercher à boire, Jacob vient révéler la suite du plan à Camille. Quand Kevin revient, il est surpris de voir Camille déjà sur pieds et ils se remettent en route.

En parallèle, toujours dans l'épisode de Plus belle la vie du 18 mai, au commissariat, les policiers ont réussi à localiser l'endroit où pourrait être Jacob, Le procureur leur donne le feu vert pour partir en Croatie. Ariane et Lombard arrivent sur place : ils retrouvent leur contact et partent directement dans la montagne. Ils arrivent à l'ancienne grange avec la ferme intention d'arrêter Jacob. Mais ce dernier aperçoit de loin le reflet de leurs jumelles et semble s'enfuir. Quand ils arrivent dans la planque, les enquêteurs pensent avoir loupé leur prise. Mais à l'extérieur, Ariane tombe sur Jacob et le met en joue. Alors qu'elle tire une balle en l'air, Jacob se jette sur elle et l'étrangle. Mathieu arrive juste au bon moment et lui tire une balle dans le dos. Ariane respire enfin et Jacob gît sur le dos. Est-il mort ?

Enfin, dans l'épisode de PBLV diffusé sur France 3 le mercredi 18 mai, Betty se réveille chez Léa. Elle lui soigne sa blessure à la joue et la jeune fille lui explique que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Elle propose d'appeler ses parents et d'aller au commissariat pour porter plainte. De son côté, Lola veut savoir pourquoi son frère a cogné Betty. Elle ne le reconnaît plus. Léa tente d'appeler les parents de Betty qui ne s'affolent pas. Toute la famille Boher est alors d'accord pour garder Betty à la maison. Dans la rue, Kilian retrouve Noé qui lui dit qu'il risque de se faire lyncher au lycée. Mais Kilian n'a qu'une idée en tête : voir Betty. Noé confronte Kilian et se désolidarise. Dans une rue de Marseille, Kilian envoie un message à Betty qui ne répond pas. Il l'entraperçoit derrière une porte d'immeuble et tente de lui parler, s'excuse, lui demande de lui pardonner et lui promet que ça ne se reproduira plus. Léa vient à la porte à sa place et conseille au jeune homme de se faire suivre car la violence, ce n'est pas de l'amour. Kilian s'éloigne.