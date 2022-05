Ici tout commence du 24 mai 2022 : Constance et Emmanuel se déchirent (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 406 d'Ici tout commence ce mardi 24 mai 2022, Constance s'éloigne de plus en plus d'Emmanuel. Résumé en avance et spoilers

[Mis à jour le 23 mai 2022 à 18h30] Dans l'épisode 406 d'Ici tout commence du 24 mai 2022, l'ambiance est glaciale entre Constance et Emmanuel, qui se disputent ouvertement devant leur fille et leur neveu. Théo est appelé à la rescousse par sa sœur pour raisonner leur père, mais Emmanuel reste campé sur ses positions et refuse d'accorder à sa femme l'espace qu'elle lui réclame. Constance n'en peut plus de vivre dans l'ombre de son mari et son fils le met en garde : s'il continue comme ça, sa femme finira par le tromper. De son côté, Charlène veut confronter sa mère et un message sur le téléphone de cette dernière la bouleverse. La fille Teyssier est dorénavant persuadée que sa mère trompe son père avec Zacharie. Et ce n'est pas Louis qui essaye de l'en dissuader, au contraire, il lui conseille de tout raconter.

Toujours dans Ici tout commence, la relation entre Célia et Théo connaît un petit essoufflement. La jeune femme est déçue par son compagnon avec qui elle espérait mener une vie rebelle et décalée. Avec son travail, Théo est souvent fatigué et n'a pas toujours le temps ni l'énergie d'entretenir la flamme. Sa compagne est frustrée et lui reproche son manque de romantisme et de folie. Théo la met donc au défi de, elle, lui faire une surprise. Et la jeune femme le prend au mot même si ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Elle organise un dîner luxueux et une nuit à la belle étoile sur un sublime lit à baldaquin au milieu des marais salants. Théo est conquis.

Enfin, dans l'épisode 406 de Ici tout commence diffusé le mardi 24 mai sur TF1, Axel demande à Antoine s'il peut retrouver les rangs de l'institut et il accepte. Mais attention ! Son premier cours sera avec Louis. Axel est réticent, mais accepte puisque c'est sa seule chance de retour. Durant la classe, Louis fait exprès de mettre Axel et Jasmine en binôme pour faire du mal à Salomé. La cuistot ronge son frein et essaye de ne rien montrer de ses sentiments, malgré les attaques de Louis qui lui demande devant Axel lequel de ses ex elle préfère et se moque ouvertement de ses sentiments pour le neveu d'Emmanuel.