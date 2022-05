Résumé de Demain nous appartient épisode 1193 du 25 mai 2022

Dans l'épisode 1193 de Demain nous appartient du mardi 25 mai 2022, Vanessa agresse Georges après avoir réussi à revenir chez eux. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1192 de DNA du 24 mai, Vanessa effeuille une rose tigre dans sa planque. Pendant ce temps, Georges vient inspecter la cuisine du Spoon. Bart est surpris et veut en savoir plus : Georges lui apprend qu'il a des doutes sur Vanessa. Dans l'arrière-cuisine, il trouve un gros carnet caché qui montrait son obsession pour son éventuel mariage avec Georges. Le policier vient partager à ses collègues tout ce qu'il a trouvé et comprend que le premier meurtre a eu lieu juste après que Georges a dit à Vanessa qu'il ne voulait pas se marier pour l'instant. Les policiers viennent fouiller la maison de Georges et Vanessa. Damien y retrouve des gants de jardinier dans la veste de Vanessa. Au Spoon, Bart, en apprenant que Vanessa est soupçonnée, explose de colère. Alors qu'il rentre chez lui, Georges y trouve Vanessa qui a réussi à ne pas se faire remarquer des policiers. Elle dit être venue pour lui préparer son plat préféré. Elle ne lui en veut pas de l'avoir trahie car c'est ce qu'elle aime le plus chez lui, son honnêteté. Elle lui demande une dernière soirée, juste tous les deux mais Georges lui demande de se rendre. Alors qu'il essaie de lui enlever le couteau qu'elle a dans la main, Vanessa poignarde Georges dans le ventre. Il tombe inconscient à terre.

De son côté, Victor se projette dans l'avenir avec l'argent des Moreno et magouille pour son transfert. Il propose à Sophie de devenir sa partenaire, ce qui ne semble pas déplaire à l'avocate. Dans l'épisode de DNA diffusé le mercredi 25 mai sur TF1, les Moreno font leurs cartons quand Victor vient leur rendre visite. Il récupère la maison le lendemain et vient les titiller sur leur échec. Au lycée, Charlie raconte à Nathan qu'ils vont aller à l'hôtel après le déménagement et lui propose une dernière soirée à la villa, lui suggérant d'inviter qui elle veut. Le soir, les invités arrivent et Charlie explique aux Moreno qu'elle a organisé cette soirée pour saccager la maison de Victor. Ses tuteurs se rallient à sa cause et vont chercher les clubs de golf pour tout casser.

Enfin, dans cet épisode de Demain nous appartient, Damien se réveille fatigué, préoccupé par le projet d'enfant de Sara et Roxane. Il se confie à Audrey qui tombe des nues et essaie de lui donner un avis. A l'hôpital, Audrey consulte Samuel : elle voulait savoir si elle pouvait avoir un autre enfant, ce qui est possible selon le docteur. De son côté, Damien raconte à Aurore que ses collègues lui ont demandé un don de sperme. Elle lui dit que c'est une grosse décision et lui dit qu'il faut qu'il réfléchisse pour son couple et l'enfant qui va naître. Au Spoon, Damien annonce finalement aux filles qu'il ne souhaite pas être le géniteur de leur enfant. Il explique qu'Audrey et lui ne sont pas prêts pour ça. Il est vraiment désolé et s'en va. Une nouvelle fois, elles sont déçues.