Résumé de Plus belle la vie épisode 4547 du 31 mai 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4547 de Plus belle la vie du 31 mai 2022, le Dr Vidal raconte à Émilie les blessures de son passé. Résumé.

Dans l'épisode 4547 de Plus belle la vie diffusé le mardi 31 mai 2022, Romain demande à Estelle, sans explication, d'annuler tous ses rendez-vous de la journée. A la coloc, Émilie et Sylvia, tenues au courant, s'inquiètent pour Romain qui est parti courir. Émilie considère que Fanny est la mieux placer pour lui parler. Sur la corniche, Romain court à en perdre haleine avant de s'arrêter pour pleurer. Il repense à une femme à qui il a demandé de rentrer à Paris. De retour chez lui, Romain ne peut éviter les questions d'Émilie et se montre sincère : au lycée, il a rencontré une fille, Séverine, avec qui il s'est marié et qu'il a quitté sans explication pour ne pas lui parler de sa maladie, alors qu'ils avaient pour projet d'avoir un enfant ensemble. Il la rappelle et demande à Émilie de rester là pendant son coup de téléphone.

En parallèle, Kilian est rejeté par les autres lycéens. Dans l'épisode de Plus belle la vie du 31 mai, quand l'ado arrive en classe, Sunalee décide de quitter le cours, expliquant qu'elle ne veut pas rester dans la même pièce qu'un homme violent. Blanche intervient pour comprendre la situation mais Kilian préfère partir. Il est rejoint dans l'appartement par Lola : elle lui fait la leçon sur son attitude qui le dessert. Kilian se sent déjà jugé et condamné alors qu'il aimerait régler cette histoire uniquement avec Betty. Il raconte combien c'est dur d'aimer Betty qui souffle le chaud et le froid en permanence. Pendant ce temps-là, Léa s'occupe de son bébé et de Betty. Elle lui fait plein de compliments sur son look et sa personnalité. En pleine nuit, Betty se réveille, elle a fait un cauchemar et veut rester avec Léa dans le lit. Elle lui raconte que Kilian lui a envoyé de nombreux messages. Léa lui conseille de ne pas lui répondre pour ne pas lui donner de faux espoirs.

Enfin, dans les épisodes de Plus belle la vie, sur France 3 à partir du mardi 31 mai, Abdel et Élisa se réveillent ensemble, heureux. Puis Élisa disparaît sans laisser de trace d'elle ni de message à l'accueil de l'hôtel. La réceptionniste lui donne cependant un indice, le nom de la société qui a fait la réservation de la chambre. Pendant ce temps, Barbara est à l'hôpital avec l'homme accidenté qu'elle a sauvé après qu'un camion lui ait foncé dessus et n'arrive pas à le laisser. Gabriel lui propose de la prévenir quand l'homme se réveillera. Au Marci, Barbara et Abdel font le point sur leurs flirts. Barbara va retourner à l'hôpital demain matin pendant qu'Abdel va se mettre en quête d'Élisa.