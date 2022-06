Ici tout commence du 8 juin 2022 : premier face à face entre Teyssier et Landiras (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 417 d'Ici tout commence mercredi 8 juin, les sélections du championnat national de pâtisserie débutent. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 8 juin 2022, Emmanuel se prépare pour le concours de pâtisserie avec l'aide de ses deux enfants. Constance est touchée de voir sa famille soudée et souhaite bon courage à son mari, mais Zacharie assiste à la scène au loin. Les sélections du championnat de pâtisserie débutent à l'Institut avec l'épreuve imposée. Emmanuel est plus motivé que jamais, mais connaît des difficultés. De son côté, Zacharie est distrait, s'inquiétant de perdre Constance. Cardonne est obligée de l'encourager pour que son plan aboutisse. Finalement, Teyssier finit à la troisième place, tandis que Landiras et sa brigade obtiennent la première place. Cardonne en profite pour proposer à Teyssier le poste à Londres... à condition qu'il abandonne le concours.

Egalement, Salomé s'excuse auprès d'Axel pour son comportement dans l'épisode 417 d'Ici tout commence. Elle lui avoue éprouver des sentiments pour lui, ce qui rend leur travail en duo difficile. Axel est mal à l'aise, surtout à l'arrivée de Jasmine. Salomé a du mal à coacher le neveu du directeur dans ces conditions et s'absente. Axel lui avoue également qu'il a éprouvé des sentiments pour elle mais qu'il est heureux dans son couple avec Jasmine. Cependant, Salomé refuse de mettre fin à leurs sessions de coaching pour autant.

Enfin, dans ITC au programme TV sur TF1 ce mercredi 8 juin, Souleymane continue de se montrer très froid avec Deva. La jeune femme n'arrive pas à obtenir d'explications satisfaisante sur ce changement d'attitude, d'autant plus que le jeune homme refuse qu'ils soient amis. En conséquence, Deva est distraite en cuisine. tout comme Tom et Ambre qui s'inquiètent des révisions des examens. Tom fait une proposition à Kelly : demander à sa mère qu'elle sonde Guillaume sur le sujet de l'examen.