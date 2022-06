Résumé de Plus belle la vie épisode 4554 du 9 juin 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4554 de Plus belle la vie du jeudi 9 juin 2022, le docteur Vidal se demande s'il ne devrait pas repartir à Paris. Résumé.

Dans l'épisode 4554 de Plus belle la vie du 9 juin, Romain accepte d'aller quelques jours à Paris avec Séverine pour l'anniversaire de son meilleur ami et pour assister à un colloque sur les maladies orphelines. Le médecin se sent bien et ne se pose pas de questions, mais pour Fanny, se remettre avec son ex, c'est tout sauf aller de l'avant. Elle a peur qu'il ne revienne jamais à Marseille. Elle ne croit pas si bien dire car l'ami de Romain va être nommé directeur d'hôpital dans la capitale et veut lui proposer de diriger le service de neurologie. Vidal est partagé, c'est une opportunité en or, mais il possède son cabinet à Marseille… Le quartier est prêt à se mobiliser pour lui montrer à quel point il est indispensable.

Toujours à Marseille, dans l'épisode de PBLV du 9 juin 2022, Kylian fait part à Thomas et Gabriel de sa décision d'arrêter les études pour travailler au bar du Mistral. Mais alors que Thomas se montre plutôt ouvert à cette idée, Gabriel ne veut rien entendre. Kylian le supplie et lui explique que, si on le laissait faire ce qu'il aime, il pourrait se stabiliser. Pour Riva, c'est donnant-donnant, s'il accepte, Kylian devra reconnaître qu'il a un problème avec la violence. De son côté, Betty aussi est à la croisée des chemins avec Léa. Cette dernière, fatiguée de sa journée de travail, accepte un massage relaxant de sa petite protégée… qui finit par l'embrasser dans le cou. Léa l'arrête et demande à Betty de rentrer chez elle. Pour Betty, Léa se voile la face, elle sait qu'elle aime les femmes.

Enfin, dans l'épisode de Plus belle la vie du jeudi 9 juin, même si Barbara est choquée par ce qu'a fait Tim, elle admire son engagement et demande à Abdel de continuer à défendre le journaliste. Pour sa part, Abdel ne sait pas sur quel pied danser avec Elisa et elle en profite. Mais maintenant, c'est à lui de faire perdre ses moyens à l'avocate. Après être arrivé intentionnellement en retard à leur rendez-vous, il lui fait une contre-proposition concernant l'indemnisation qu'offre BTC à Tim. Elisa accepte, mais si Tim signe cet accord, Abdel veut une preuve concrète qu'elle ne disparaîtra pas à nouveau, comme par exemple, un langoureux baiser.