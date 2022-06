Ici tout commence dès le 13 juin 2022 : Constance fait son choix, spoilers

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir de lundi, Constance fait un choix définitif entre son mari et son amant. Résumé et spoilers.

Dans Ici tout commence dès le 13 juin 2022, Emmanuel refuse de dire la vérité à Constance sur le marché entre Cardonne et Zacharie, car il ne veut pas que sa femme revienne avec lui par dépit. Mais Théo ne l'entend pas de cette oreille et révèle la vérité à sa mère. Déçue, l'infirmière de l'Institut prend une décision : c'en est fini de sa relation avec Zacharie. Constance découvre plus tard qu'Emmanuel a joué de ses relations pour lui permettre de s'inscrire à l'école d'ostéopathie de Montpellier. Touchée par ce geste, elle décide de laisser une dernière chance à son mari. Le couple Teyssier va ensuite profiter de ce renouveau pour se retrouver en tant que couple dans les prochains épisodes. Cependant, Emmanuel décide de ne pas dire la vérité à Charlène concernant le deal que Louis a fait avec Cardonne, à une condition : qu'il ne demande jamais sa fille en mariage.

Egalement dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, au programme TV de TF1 à partir de lundi, Teyssier décide d'avancer la date des examens et de changer totalement l'épreuve qu'il avait prévue pour les premières années. Les épreuves auront lieu dès mercredi, et non pas dans deux semaines comme c'était prévu. Les étudiants sont dépités, mais vont tout de même décider de faire la fête pour l'anniversaire d'Ambre, la veille de l'examen. Cette décision sera lourde de conséquences au cours de la semaine.

Enfin, un nouveau livreur, Tony, arrive à la Table des rivières dans les prochains épisodes d'Ici tout commence et va se lier d'amitié avec Gaëtan. Rose envisage également la création d'un master à l'Institut, afin de permettre aux élèves de troisième année de consolider leur projet professionnel. Anaïs, Salomé et Charlène sont intéressées, mais Clotilde s'oppose à cette idée.