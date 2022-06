Résumé de Plus belle la vie dès le 13 juin 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans les épisodes de Plus belle la vie à partir du lundi 13 juin 2022, Romain a décidé de ne plus partir à Paris après avoir lu une lettre de Fanny. Résumé.

Dans les épisodes de Plus belle la vie dès le 13 juin, Sylvia pousse Fanny à dévoiler à Romain ses sentiments avant qu'il ne parte à Paris avec Séverine mais la serveuse du Marci préfère ne rien tenter. Au moment de se dire au revoir cependant, un trouble naît entre eux. Ce que Fanny ne sait pas, c'est que Sylvia a écrit un lettre enflammée à Romain en signant Fanny. A sa lecture, à la gare, le Dr Vidal se trouve chamboulé par cette déclaration d'amour et décide de ne pas se rendre à Paris. Il revient à la coloc et prend Fanny dans ses bras.

En parallèle, dans les épisodes de PBLV à partir du lundi 13 juin, Lola prend l'organisation du bal en mains et comprend que le lycée ne financera rien. Elle décide d'organiser un vide-grenier sur la place du Mistral, sans autorisation, pour récolter des fonds. Kevin veut lui mettre une amende mais Lola lui explique le projet de bal. Quelques années auparavant, le jeune policier avait eu exactement la même idée mais le proviseur avait refusé. Lola invite Kevin et ses amis à la soirée en tant qu'anciens élèves et la lycéenne n'écope finalement que d'un simple rappel à la loi.

Pendant ce temps, Abdel saisit le procureur et dépose une requête à l'encontre de BTC. Au palais de justice, il obtient un rendez-vous avec le procureur Revel. Dans les épisodes de Plus belle la vie diffusés sur France 3 dès le 13 juin, Abdel demande la désignation d'un juge d'instruction. Elisa les surprend et les interrompt, accusant Tim d'être un escroc. Elle remet aussi en cause l'authenticité du témoignage de Barbara, qui est sa maîtresse. Un peu plus tard, l'avocate se rend au Marci, se présente à Barbara et la menace : si leur affaire va jusqu'au procès, elle n'hésitera pas à parler de son alcoolisme et la poursuivra avec Tim pour tentative d'escroquerie au jugement. Revel a tranché : la demande d'information judiciaire contre BTC a abouti.