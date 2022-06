Résumé de Demain nous appartient épisode 1209 du 15 juin 2022

Dans l'épisode de Demain nous appartient 1209 diffusé le mercredi 15 juin 2022, Stanislas s'en prend à la fille de Raphaëlle, avant de prendre la fuite. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode de DNA diffusé le mercredi 15 juin 2022, Stanislas profite d'un moment d'inattention de Jordan pour essayer d'enlever Léo. Prévenue, Audrey rentre immédiatement chez elle. Au commissariat, Martin reçoit l'homme qui a fait le virement à Stanislas : il explique avoir seulement acheté son bateau. En apprenant que Stanislas a essayé de s'en prendre à Léo, Raphaëlle comprend que Camille est en danger et rentre chez elle, accompagnée de Chloé. Les deux amies découvrent Stanislas en train de voler les bijoux de Raphaëlle. Il montre alors son vrai visage, l'insulte et lui dit qu'il ne l'a jamais aimée. La scène suivante : Stanislas prend la fuite en voiture après avoir poignardé Camille.

Au même moment, à l'hôtel, Christelle reproche à Sylvain de ne rien faire. Il a décidé, de toutes façons, de chercher du travail mais refuse de redevenir plombier. Il veut trouver un boulot où il soit son propre patron. Pourquoi pas restaurateur, lui suggère Alex, puisque La Paillotte est à vendre ? Dans cet épisode de DNA, Bart fait visiter le lieu à Sylvain qui est super emballé. Les deux hommes font affaire. Christelle suggère ensuite à Sylvain de proposer à Charlie, qui a déjà bossé là-bas, de l'aider, ce qu'il refuse. Mise au courant de l'affaire, Charlie ne croit pas que Sylvain réussira à faire fonctionner La Paillotte. Ils prennent les paris.

Toujours à Sète, Timothée part au lycée. Victor aimerait partir en vacances mais l'ado ne veut pas quitter Sète. Dans l'épisode 1209 de Demain nous appartient diffusé le 15 juin sur TF1, Elsa pense avoir raté son examen et trouve que Timothée ne comprend rien à son état. Elle en a marre de lui et voit qu'il n'est pas capable de la rassurer quand elle ne va pas bien. Elle a besoin d'amour et préfère arrêter leur relation. En rentrant chez lui, Timothée jette son sac par terre et explique à son père qu'Elsa l'a quitté. Victor lui dit de grandes généralités sur les femmes avant de lui donner un conseil : ignorer Elsa. Mais Timothée fait l'inverse et envoie un mail à sa petite amie pour la voir. Il explique qu'il a du mal à comprendre les autres et les blesse sans le vouloir. Elle lui demande de l'embrasser puis lui demande s'ils pourraient faire l'amour après les examens. Ce qu'il accepte.