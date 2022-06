Résumé de Demain nous appartient épisode 1210 du 16 juin 2022

Dans l'épisode de Demain nous appartient 1210 diffusé le jeudi 16 juin 2022, Stanislas, jusqu'à présent en fuite, a un accident de voiture fatal. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode de DNA diffusé le jeudi 16 juin 2022, Camille a été admise à l'hôpital avec un traumatisme crânien, une côte fêlée et le dos lacéré mais elle est hors de danger. Sébastien ne peut s'empêcher de reprocher à sa fille de ne pas l'avoir écouté. Il compte sur Martin pour ne pas laisser Stanislas leur filer entre les doigts. Au fond de son lit, Camille s'inquiète de ne pas pouvoir passer son bac mais l'ado tombe évanouie avec un pouls filant : elle fait un choc hémorragique, il faut l'opérer de toute urgence. Prise en charge, elle est soignée pendant que Raphaëlle continue de culpabiliser. Le commissariat reçoit un signalement, Nordine et Martin partent immédiatement et trouvent la voiture de Beaumont à l'envers sur le toit mais sans personne à l'intérieur. Ils suivent les traces de sang et découvrent Stanislas mort.

Au même moment, Alex annonce à Justin qu'il va devoir le repasser à temps partiel en attendant que l'activité du mas s'amplifie. Dans cet épisode de DNA, Noa apprend également qu'il va être embauché et accepte volontiers. Sa priorité : construire le stand de dégustation. Le frère d'Alex débarque de Londres pour une surprise : il est venu pour donner un coup de main à Alex mais, sur le chantier, Robin est pris d'une douleur au bras. C'est une capsulite selon Bénédicte. Il va devoir faire de la rééducation et ne rien porter de lourd. Le soir venu, Judith propose à Noa de passer la soirée chez les Delcourt mais il refuse. Judith l'invite alors à simplement dormir avec elle, ce qu'il décline également.

Toujours à Sète, Bart est stressé avant l'insémination artisanale. Il a peur que Roxane ne tombe pas enceinte et que les filles soient déçues. Dans l'épisode 1210 de Demain nous appartient diffusé le 16 juin sur TF1, Bart arrive chez Roxane et Sara. Tous les trois sont gênés et Bart part s'isoler dans la salle de bains. Il entend les filles faire des commentaires derrière la porte puis sort enfin avec l'échantillon de sperme à la main. Les filles partent s'enfermer à leur tour. Puis tous les trois, jambes en l'air, philosophent sur la réussite de leur projet.