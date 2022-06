Résumé de Demain nous appartient dès le 20 juin 2022

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 20 juin 2022, des preuves accablent Chloé concernant la mort de Stanislas. Résumé.

Dans les épisodes de DNA à partir du 20 juin, la police envisage toutes les possibilités concernant la mort de Stanislas. Évidemment, Audrey est suspectée en premier : son caractère fort et sa haine pour Stanislas font d'elle la coupable idéale. Damien est persuadé que sa compagne est innocente et est écarté de l'enquête, ce qui ne l'empêche pas de demander à Roxane de consulter les caméras de sécurité installées chez Raphaëlle par Stanislas. Et celles-ci révèlent une bien étrange surprise : même si on ne voit pas le meurtre, Chloé tient un couteau de cuisine. Alors qui a tué Stanislas ?

Toujours à Sète, Victoire et Samuel s'apprêtent à se séparer du bébé pour le rendre à Floriane. Ils l'assistent un peu et Samuel est inquiet : la mère a bien du mal à s'en sortir et le petit garçon pleure beaucoup. Cette semaine dans Demain nous appartient, Victoire est confiante et Samuel fini par laisser des notes à Floriane avec le "mode d'emploi" de son nourrisson. Lorsque la jeune femme s'en va avec son petit, les deux docteurs sont très émus. Mais leur décision ne change pas : ils ne veulent toujours pas d'enfants. Auront-ils bientôt des nouvelles du petit Samuel ?

Enfin, dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du lundi 20 juin sur TF1, Sylvain est désormais l'heureux propriétaire de la paillote. Désireux de montrer qu'il va s'en sortir tout seul, il refuse d'embaucher Charlie et se rabat sur un serveur qui lui fait faux bond. Sylvain est débordé et Charlie s'en amuse. Finalement, Moreno finit par demander l'aide de la jeune femme. Charlie accepte, à la condition de pouvoir l'aider à gérer. Elle lui conseille par ailleurs de changer le menu qu'elle trouve trop fast-food, mais réalise bientôt que les clients adorent. Sylvain, serait-il un restaurateur dans l'âme ?