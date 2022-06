Ici tout commence du 21 juin 2022 : Charlène va-t-elle avoir son diplôme ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 426 d'Ici tout commence ce mardi, Charlène trouve un moyen pour passer les examens de fin d'année. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 21 juin 2022, Charlène a trouvé un moyen de passer son diplôme, au grand dam de Célia. Elle décide de profiter du règlement de l'Institut, qui stipule que tout élève ayant minimum 10 de moyenne générale peut passer l'examen de fin d'année. Teyssier refuse de l'aider, inquiet d'être accusé de népotisme. Louis propose alors de convoquer un nouveau conseil de discipline sans le père de sa petite-amie pour qu'elle puisse plaider sa cause. L'équipe pédagogique accepte la demande de Charlène, et Emmanuel est obligé de capituler. Il décide toutefois que les examens de fin d'année seront inter-promos : des deuxièmes années avec des troisièmes années. Les binômes sont les suivants : Salomé-Greg, Medhi-Enzo, Anaïs-Eliott et Charlène-Célia, qui ne s'entendent absolument pas.

Egalement dans le prochain épisode d'Ici tout commence au programme TV de TF1 mardi, Deva et Jasmine demande à Lisandro de participer au service en salles du Double A, en sous-effectif, jusqu'à la fin de l'année. Le professeur les avertit que ça ne leur permettra certainement pas de réintégrer l'Institut, mais les deux étudiantes préfèrent terminer l'année comme les autres élèves avant d'être définitivement renvoyées. Emmanuel accepte à contrecœur. Lisandro propose ensuite à Ambre, Tom, et au reste des élèves, de travailler au Double A. Tom et Ambre refusent, envisageant de monter un projet de table d'hôte chez les Gaissac ensemble.

Enfin, Solal demande de l'aide à Salomé pour réviser une découpe japonaise dans Ici tout commence mardi 21 juin. Malgré le malaise qui persiste avec Axel, l'élève de l'Institut accepte de les aider. Lionel arrive au même moment et pense à tort, en les voyant, que Salomé et Axel sont en couple. Persuadé de ne pas s'être trompé sur les sentiments d'Axel et Salomé, il leur conseille de ne pas vivre avec des regrets. Solal interroge ensuite le neveu de Teyssier sur sa relation avec l'ex de Maxime avant de suggérer qu'il manquerait peut-être quelque chose dans sa relation avec Jasmine. Cette conversation laisse Axel songeur.