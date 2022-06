Ici tout commence du 23 juin 2022 : la vengeance de Célia (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 428 d'Ici tout commence ce jeudi, Célia sabote la préparation de Charlène lors de l'examen. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 23 juin 2022, Théo essaie de faire tampon entre sa sœur et sa petite-amie. Célia lui fait croire qu'elle va faire des efforts avec Charlène, mais Eliott surprend leur conversation. Il essaie d'en savoir plus sur les manigances de son amie, sans succès. Lors de l'examen, Célia fait croire à Charlène qu'elle se pliera à ses directives, et la soeur de Théo s'excuse pour son comportement. Mais dans son dos, Célia sabote la recette, ce que Charlène découvre à la dégustation des chefs. Les clients, juges de l'examen pour l'occasion, ne sont pas plus cléments. Charlène essaie de dénoncer Célia, sans succès.

Egalement, Antoine doit gérer la colère des parents d'élèves virés de l'Institut dans Ici tout commence au programme TV ce jeudi. Le proviseur cherche une solution pour empêcher le renvoi de la moitié de la promotion. De son côté, Deva s'inquiète que le vol de poutargue soit découvert. Plus tard, Théo remarque qu'il manque la poutargue commandée et ne manque pas de le signaler à Antoine, ce que Souleymane découvre. Il contacte Ambre avant qu'elle n'utilise l'ingrédient.

Enfin, dans l'épisode 428 d'ITC sur TF1 ce jeudi 23 juin, Gaëtan essaie d'en savoir plus sur la crise de panique de Tony la veille, persuadé que ça a un lien avec son accident. Il lui propose d'aller voir Constance pour l'aider à gérer ses angoisses. Tony est mal à l'aise à l'Institut, ce que Gaëtan ne manque pas de remarquer. Il décide d'en parler à Solal, doutant de la bonne foi du livreur. Tony avoue qu'il connaît quelqu'un qui travaille à l'Institut, et qu'il a rencontré il y a plusieurs années. Il refuse toutefois d'en dire davantage.