Ici tout commence du 24 juin 2022 : Théo et Célia, la rupture (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 429 d'Ici tout commence ce vendredi, la relation entre Théo et Célia atteint un point de non-retour. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 24 juin 2022, Célia avoue à Théo qu'elle a piégé Charlène, ce qui provoque une nouvelle dispute au sein du couple. Célia confie ensuite à ses amis qu'elle est bien contente de quitter l'Institut. De son côté, Charlène refait le dessert de l'examen et demande une deuxième chance à son père, appuyée par Théo. Emmanuel blâme sa fille pour son erreur de la veille mais admet que le résultat est meilleur. Charlène est alors autorisée à passer une épreuve de rattrapage et réussit haut la main. Lorsque Célia le découvre, elle fait un scandale auprès du directeur de l'Institut, sans succès. Célia apprend également que Théo a aidé sa sœur, elle décide de rompre avec son petit-ami.

Egalement, Jasmine et Axel remettent la poutargue volée à l'économat dans Ici tout commence au programme TV ce vendredi. Théo émet des doutes en découvrant que les poutargues ont réapparu comme par magie. Pour les remercier, Ambre et Tom invitent Jasmine et Axel à tester leur table d'hôtes, la jeune femme lui avoue qu'elle envisage de passer le concours de l'école de Lille, et lui propose de faire de même. Le neveu de Teyssier refuse.

Enfin, dans l'épisode 429 d'ITC sur TF1 ce vendredi 24 juin, Rose travaille sur le master de l'Institut, mais Clotilde s'inquiète des conséquences que ça aura sur les finances de l'école. La cheffe Armand avoue à sa sœur qu'elle ne croit pas en son projet. Enzo se dit également intéressé par l'idée du master, ce qui provoque une nouvelle dispute entre les sœurs Armand. Clotilde ne veut plus être associée à ce projet.