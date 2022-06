Ici tout commence du 28 juin 2022 : un duel Enzo VS Salomé à venir (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 432 d'Ici tout commence ce mercredi, Salomé et Enzo poussent Teyssier à une folle décision. Résuimé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 29 juin 2022, Clotilde demande des comptes à Teyssier après qu'il a décidé de surévaluer la note de Salomé au détriment d'Enzo. Emmanuel a décidé que Salomé serait son second lors du concours de pâtisserie et ne veut pas d'Enzo, qu'il considère comme fainéant. Clotilde apprend la nouvelle à Enzo, qui en parle ensuite à Mehdi et à Salomé. Les élèves cherchent une solution pour être jugés impartialement par Teyssier. Mehdi le surprend avec un gâteau qui est en réalité celui d'Enzo. Salomé insiste ensuite pour pouvoir se prouver face à Enzo. Peu après, Emmanuel Teyssier jette l'éponge et annonce que toute la promotion a passé ses examens avec succès et que seuls Enzo et Salomé passeront l'épreuve de cuisine le lendemain pour se départager en tant que major de promotion. De cette ultime épreuve découlera le choix de Teyssier sur son second pour le concours de pâtisserie.

Egalement dans le prochain épisode d'Ici tout commence, au programme TV ce mercredi sur TF1, Tony apprend qu'il doit livrer une certaine Laetitita Rigaut, qui n'est autre que son ancien amour avec qui il pensait renouer. Arrivé sur place, il tombe nez à nez avec Kelly qui ne comprend pas ce qui se passe entre sa mère et le livreur. Elle cuisine donc Laetitia qui lui explique qu'elle a simplement reconnu un homme avec qui elle avait fait les vendanges il y a bien longtemps. Plus tard, Tony expliquera à Gaëtan qu'il a vécu une brève histoire d'amour avec Laetitia, le temps de deux semaines il y a dix-huit ans. Tony serait-il le père de Kelly ?

Enfin, Ici tout commence épisode 432 du 29 juin 2022, Louis ne lâche pas Tom, Ambre, Deva et Jasmine et les entraîne à la dure. Jamais satisfait, il tente de les pousser dans leurs retranchements pour qu'ils soient bien meilleurs lors d'un futur examen. A ce sujet, Antoine et Laetitia ont un plan pour éloigner Emmanuel de l'institut : le faire inviter à un congrès à Arles. Problème, il a lieu dans deux jours et Teyssier n'a aucune envie d'y participer en étant prévenu au dernier moments. Myriel se tourne donc vers Théo, le fils de Teyssier, pour tenter de le convaincre.