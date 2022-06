Résumé de Demain nous appartient épisode 1219 du 30 juin 2022

Dans l'épisode 1219 de Demain nous appartient du jeudi 30 juin 2022, la mère de famille perd connaissance après avoir dégusté une huître du mas d'Alex. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode de DNA du jeudi 30 juin, Alex se remet de ses émotions après son agression de la veille mais découvre que le fond de caisse et l'argent pour la rénovation du ponton a disparu. Au commissariat, les policiers se concentrent désormais sur la recherche de l'agresseur d'Alex. A l'hôpital, Karim déprime à cause de sa paralysie mais Bénédicte se montre rassurante avec Anna. Au mas, Georges vient annoncer à Alex que Justin, un des ex-employés du mas qu'il devait reprendre après le rachat, est soupçonné. Interrogé, Justin dit qu'il a bien volé l'argent mais assure n'être pour rien dans l'incendie.

Toujours à Sète, Aurore propose à Manon de l'aider à réviser mais l'ado préfère travailler avec Nordine. Aurore se vexe, d'autant plus que Manon lui dit qu'elle n'est pas assez patiente. Dans la chambre de Sofia, Manon débarque pour lui emprunter un débardeur et Sofia cherche à en savoir plus sur sa relation avec Nordine. A l'heure du dej, au Spoon, Manon retrouve, tout sourire, Nordine qui la félicite sur le sérieux de ses révisions. Sofia arrive et grille sa sœur : ça se voit que Nordine ne la laisse pas indifférente.

Enfin, dans l'épisode 1219 de Demain nous appartient diffusé le 30 juin sur TF1, Mona n'en peut plus d'attendre les résultats du bac, persuadée qu'elle ne l'aura pas. Elle a une bonne nouvelle pour Nathan : il peut rester à la coloc jusqu'à la fin de la semaine. A La Paillotte, Charlie fait des remarques à ses nouveaux serveurs qui font quelques erreurs. Nathan arrive mais Charlie se méfie toujours. Surtout qu'il n'en fait qu'à sa tête : il met la musique sur la plage et propose aux clients de danser. Charlie le stoppe dans son élan mais alors qu'elle s'absente pour faire les courses, Nathan met l'ambiance et Sylvain, au courant de rien, est super content de son initiative et complimente Charlie. Du coup elle n'a d'autre choix que d'embaucher Nathan, aux anges.