Résumé des épisodes de Demain nous appartient à partir du 4 juillet 2022

Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés la semaine du 4 juillet 2022, l'insémination a fonctionné du premier coup et Roxane est enceinte. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes de DNA diffusés dès le 4 juillet 2022, à sa grande surprise, Roxane est enceinte. Ce fut rapide et Sara et Roxane ne s'y attendaient pas vraiment. Les deux policières sont très nerveuses et préfèrent garder la nouvelle secrète. Plus facile à dire qu'à faire, Aurore démasque Roxane et Sara partage la nouvelle avec sa mère. Et c'est le drame, Béatrice risque de venir mettre à mal leur équilibre.

Toujours à Sète, le mas est maudit, les tentatives de sabotage s'enchaînent. Noa est en garde à vue, Judith témoigne contre lui et s'en veut puisqu'elle le sait innocent. Finalement, Noa est relâché, mais le mas a perdu 2 mois de chiffre d'affaires. Cette semaine dans Demain nous appartient, Jordan accepte de travailler gratuitement en attendant de retrouver le coupable qui continuera de frapper. La preuve, c'est au tour de Judith d'être victime d'une agression. Il faut impérativement mettre la main sur le saboteur et des analyses ADN désignent Bart. Le fils Valorta serait-il coupable ?

Toujours dans les épisodes de Demain de cette semaine, les résultats du bac tombent. Mona peut être fière d'elle, elle s'en sort haut la main. Nathan est accepté au rattrapage, mais de justesse. Il va devoir travailler dur et cela le démotive d'avance, même s'il pourra compter sur l'aide de sa drôle de coloc et de sa petite amie. Dorian redouble, et Étienne pense qu'il n'a pas suffisamment travaillé. Bénédicte défend son fils.

Enfin, dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 4 juillet 2022, Timothée a du mal à comprendre la sexualité et Elsa s'impatiente. Il pense même à fréquenter une prostituée pour apprendre certaines choses, mais se ravise suite au conseil de Victor. Il va trouver Elsa pour discuter, mais finalement, la jeune femme se sent insulté. Il parvient tout de même à la reconquérir et tous deux couchent ensemble, mais Timothée continue d'avoir du mal avec l'intimité.