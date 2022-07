Ici tout commence du 20 juillet 2022 : Alban tué ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 447 d'Ici tout commence ce mercredi, Alban est porté disparu, Marius s'inquiète qu'il n'ait été percuté par le bateau. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 20 juillet 2022, Marius s'inquiète de la flaque de sang dans l'eau lors de leur sortie de la veille. Greg le rassure et l'enlace amicalement. Elliot assiste à la scène et s'inquiète, regrettant de ne rien pouvoir faire pour se distraire l'esprit. Heureusement pour lui, le commis de la cheffe Cardonne s'est foulé deux doigts après un accident de vélo, et Elliot propose de le remplacer pour le championnat. Mais Alban a disparu, et il manque donc des ingrédients pour le championnat national de pâtisserie. L'épreuve est reportée au lendemain. Marius se demande si ce n'est pas Alban, amateur de plongée, qu'ils ont percuté avec le bateau la veille. Greg découvre la veste d'Alban dans l'hélice.

Egalement dans l'épisode 447 d'ITC, diffusé sur TF1 ce mercredi, Charlène prévoit de semer la zizanie dans la brigade de Medhi et Hortense afin qu'elle et Louis reprennent la tête du pop up. Elle décide d'attiser les tensions déjà existantes entre Lionel et Hortense. Résultat, les deux étudiants se disputent ouvertement devant les clients et la cheffe Armand. Hortense est dépitée et s'inquiète de ne pas être faite pour diriger une brigade. Medhi est persuadé que Charlène et Louis manigancent quelque chose.

Enfin, Kelly se plaint des tensions entre Laetitia et Guillaume dans Ici tout commence au programme TV mercredi 20 juillet. La jeune fille convainc sa mère qu'elle n'est pas très délicate avec son compagnon et qu'elle devrait essayer d'arranger les choses. Laetitia décide de mettre de la distance avec Tony. Guillaume interroge Gaëtan sur les sentiments de Tony à l'égard de sa compagne. Guillaume est persuadé que le professeur de sport couvre son ami et vrille complètement.