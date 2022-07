Ici tout commence du 22 juillet 2022 : Teyssier menace Salomé (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 449 d'Ici tout commence ce vendredi, Teyssier découvre que Salomé a débuté une relation avec Swan. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 22 juillet 2022, Marius a retrouvé une tache rouge (du colorant alimentaire) dans le lit de Marius. Greg est persuadé qu'Alban est responsable, qui souhaiterait faire perdre le concours à Noémie en distrayant son équipe. Marius finit par avouer la vérité à sa cheffe. Noémie cherche des renseignements auprès d'Emmanuel. Il lui révèle qu'Alban cherchait constamment à saboter le travail des autres et qu'il ne digérait pas le moindre échec. Noémie envoie un SMS à Alban, qui la rappelle en respirant de manière haletante, mais sans parler. En parallèle, Swan propose un rendez-vous à Salomé sur la plage. Ils finissent par s'embrasser. Mais Teyssier le découvre et lui interdit de débuter une relation avec la concurrence.

Au même moment à l'Institut, dans l'épisode 449 diffusé sur TF1 vendredi, une journaliste culinaire, Suzanne Coste, vient au Double A pour observer la brigade de Théo travailler. Lors de l'interview, Suzanne Coste cherche à en savoir plus sur sa vie privée, mais Théo reste fermé sur ses relations avec sa famille ou sa vie amoureuse. La journaliste interroge ensuite Louis et Charlène pour avoir davantage d'informations. Louis révèle les dessous de sa rupture avec Célia, l'accusant d'être carriériste.

Enfin, Solal décide de fermer la Table des Rivières pour préparer le concours de l'Institut lors du stage d'été de l'Institut. Tony perd ainsi son emploi. Dans Ici tout commence au programme TV vendredi 22 juillet, Tony est dépité et complètement perdu au sujet de son avenir. Gaëtan lui propose de rester vivre chez lui et de gérer un coffee shop à la place de la Table des Rivières. Le professeur de sport et Tony demandent à Olivia de participer au stage d'été de l'Institut pour le coffee shop.