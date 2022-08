Streaming House of the Dragon : comment voir l'épisode 1 ?

HOUSE OF THE DRAGON EN STREAMING. Le premier épisode de House of the Dragon est diffusé sur OCS ce lundi 22 août 2022. Mais comment le voir en streaming, et à quelle heure ?

Les terres de Westeros s'apprêtent à livrer de nouveaux secrets. L'épisode 1 de House of the Dragon, prequel de Game of Thrones, est disponible au visionnage dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 août 2022, en US+24. C'est à partir de 3h du matin chaque lundi qu'OCS propose sur sa plateforme de streaming les nouveaux épisodes, à visionner en simultané avec les Etats-Unis.

Pour voir House of the Dragon en streaming, c'est très simple : il faut donc avoir un abonnement à la plateforme de streaming OCS. Il existe plusieurs formules, dont la moins chère coûte 10,99 € par mois depuis le 16 août. L'épisode 1 du prequel de Game of Thrones est déjà disponible. Notons qu'il est possible de profiter de sept jours d'essai gratuitement pour tester les fonctionnalités de la plateforme. Cliquez ici pour voir House of the Dragon en streaming.

À quelle heure sont mis en ligne les épisode de House of the Dragon ?

Vous êtes impatients de découvrir House of the Dragon ? OCS a pensé à tout, puisque la plateforme de streaming d'Orange propose chaque épisode en US+24, c'est-à-dire en mise en ligne simultanée avec les Etats-Unis. Chaque épisode est à découvrir dans la nuit du dimanche au lundi, à partir de 3 heures du matin, jusqu'au 24 octobre 2022.

Pour s'abonner à la plateforme OCS et découvrir légalement en streaming les nouveaux épisodes de House of the Dragon, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur ce lien et de sélectionner l'offre qui correspond le plus à vos besoins. Il vous sera ensuite demandé de rentrer vos informations personnelles, notamment votre email, votre mot de passe, ainsi que d'indiquer votre mode de paiement. Vous bénéficiez ensuite de sept jours gratuits pour tester les fonctionnalités de la plateforme. Passée cette date, si vous ne résiliez pas votre abonnement, celui-ci est reconduit tacitement et vous serez alors prélevé de la somme due.