Ici tout commence du 29 juillet 2022 : Ruben coupable ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 454 d'Ici tout commence, on apprend que Ruben était proche d'Alban : a-t-il un lien avec les différents événements qui se trament à l'hôtel Beaumont ? Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 29 juillet 2022, Marius avoue à Greg avoir mis en scène son agression pour qu'il s'intéresse à lui. Il révèle à son ami d'enfance être amoureux de lui. Honteux, il décide de quitter le championnat de pâtisserie. Plus tard, Cardonne et Teyssier s'affrontent lors de la seconde épreuve. Cardonne fait croire à Salomé qu'elle a demandé à Swann de la séduire pour la distraire, et lorsque la jeune femme essaie d'avoir des informations à ce sujet, Swann la remballe. Salomé est totalement déstabilisée. A la fin de l'épreuve, il la rassure toutefois sur ses sentiments, la cheffe Cardonne a menti. L'heure est aux résultats : toutes les équipes se retrouvent à égalité en nombre de points. La troisième épreuve, la semaine prochaine, sera décisive. En parallèle, Salomé découvre que Ruben connaissait Alban : il était son commis lors d'un concours de pâtisserie deux ans auparavant.

Egalement dans l'épisode 454 d'ITC, au programme TV de TF1 vendredi, Tony a fait des progrès en cuisine et Olivia salue sa dernière réalisation. Le coaching de Kelly a porté ses fruits. Pour le féliciter, Laetitia l'invite à prendre l'apéro chez elle, mais Tony est obligé de lui parler de la confrontation de la veille avec Guillaume. Laetitia ne veut rien entendre et organise tout de même un apéro avec Kelly et Tony. Guillaume n'est pas ravi et ne le cache pas.

Enfin, Théo propose à Ambre et Tom de revisiter avec lui un plat d'Auguste Armand. Dans Ici tout commence vendredi 29 juillet, Clotilde critique l'initiative du chef du Double A et sa préparation. En conséquences, Théo se montre agressif et désagréable avec les deux étudiants. Tom n'accepte pas de se laisser faire. Le chef du Double A confie ensuite à Ambre qu'il est sous pression depuis qu'il a reçu le prix Vatel, ayant peur de rater ce qui suit.