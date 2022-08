Résumé de Demain nous appartient épisode 1258 du 24 août 2022

Dans l'épisode 1258 de Demain nous appartient du mercredi 24 août 2022, Sacha est transporté à l'hôpital dans un état grave.

Dans l'épisode 1258 de DNA du 24 août, Georges retrouve la trace du braqueur au masque de clown grâce à des images de vidéo-surveillance des stations-service. Convaincu que les policiers font du bon boulot, le procureur accepte que Nordine réintègre l'équipe d'enquêteurs pour muscler leurs recherches. Georges a peut-être trouvé une image du voleur grâce à la passagère d'une voiture qui prenait un selfie quand Gaspard remplissait un jerricane. Pendant ce temps, en prison, avec une lame de rasoir qu'il a caché dans sa bouche, Sacha s'est ouvert les veines et est transporté à l'hôpital. Nordine est chargé de surveiller sa chambre. Pendant ce temps, Damien réceptionne un mystérieux colis contenant une bombe… qui explosera si jamais il la lâche…

Toujours à l'hôpital, Victoire s'inquiète auprès de Benjamin de l'état de Samuel qui lui répète pourtant que tout va bien. Benjamin lui raconte la scène à laquelle il a assisté la veille : Samuel fouillant dans la réserve. Il manquait un flacon d'opiacés, selon la pharmacienne de garde. Samuel serait-il retombé dans ses addictions ? Dans l'épisode de DNA du mercredi 24 août, Victoire obtient quelques confidences de son amoureux : il a certes pris la boîte d'opiacés mais n'en a pas consommé. Le médecin s'interroge sur sa vie et ses choix avant de trouver une solution : partir à l'aventure seul pour renouer avec ses rêves de gamin. Victoire ne comprend pas.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 24 août sur TF1, alors que le déménagement de la famille Diallo est imminent, Angie a la surprise de recevoir un texto de Nathan qui lui propose un jeu de pistes géant pour sa dernière journée à Sète. Il lui donne rendez-vous là où ils se sont embrassés pour la première fois, au Spoon, pour lui offrir un ours en peluche géant puis une rose rouge après qu'elle ait résolu une énigme, puis une sucette en forme de cœur. Nathan a pris des billets pour venir à Dole dans deux semaines et lui offre un dîner en tête-à-tête. Les deux ados s'avouent leurs sentiments. Une relation à distance semble possible.