Résumé de Plus belle la vie épisode 4603 du 25 août 2022

Dans l'épisode 4603 de Plus belle la vie du jeudi 25 août 2022, n'en pouvant plus de l'enquête qui piétine, Éric décide de régler son compte à Mallard.

Dans l'épisode 4603 de Plus belle la vie du 25 août, Emma demande à Justine à qui elle disait au téléphone qu'elle avait très envie de le revoir. Mais Justine ne lui répond pas et, agacée par ces reproches, préfère partir. Elle prévient Baptiste des agissements de son ex tout en lui reprochant de ne pas avoir été assez clair avec elle. Baptiste se rend chez Emma pour lui demander de lâcher Justine et lui redit qu'entre eux, c'est fini.

En parallèle, dans la montagne, Lola a la bonne surprise de revoir, au réveil, son loup. Elle lui donne de nouveau à boire et le retrouve plus tard en train de s'acharner sur une de ses chaussettes. Un coup de fil de Kylian le fait fuir : il explique à sa sœur que Gabriel et Thomas ont pris la décision de lui faire une visite surprise au refuge le lendemain. Kylian tente de les faire renoncer, en vain.

Ailleurs à Marseille, dans l'épisode de Plus belle la vie du jeudi 25 août, à la coloc, Sylvia montre à Romain le film porno dans lequel Étienne joue après avoir entendu Émilie en parler la veille. Elle taquine ensuite Emilie venue boire un verre en terrasse et Nathan entend leur conversation et tient au courant Blanche. Emilie les surprend. De retour à la coloc, elle reçoit Etienne et se trouve complètement bloquée par la situation. Elle lui demande de faire un break. Etienne préfère partir, expliquant qu'à chaque fois que ses copines ont su pour son job, elles l'ont quitté.

Enfin, dans l'épisode de PBLV diffusé le jeudi 25 août sur France 3, pendant son interrogatoire, le voisin de Simon assure être innocent et semble ému de le savoir dans un état critique. À l'hôpital, Ariane vient voir Éric, énervé que Mallard ne soit pas déjà mis en examen et que Marc ne soit pas en garde à vue. A la ferme, l'ex-flic se saisit du fusil de Mallard et le met en joue, lui disant qu'il va payer pour ce qu'il a fait à Simon.