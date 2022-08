Ici tout commence du 30 août 2022 : Ethan perd son sang froid (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 476 d'Ici tout commence, place à une épreuve en binôme. Mis sous pression, Ethan pète les plombs. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 30 août 2022, les cinquante candidats retenus pour la suite du concours poursuivent les épreuves. Cette fois, ils sont dispatchés en binômes avec chacun un élève de troisième année. L'objectif de l'épreuve est de tester leur résistance à la pression. Et les élèves de troisième année jouent parfaitement leur rôle. Salomé remet Axel, qui veut absolument se démarquer sur une recette, dans le droit chemin. Hortense jette une préparation de sa sœur Victorine. Lionnel rend Solal fou et, enfin, Greg fait sortir Ethan de ses gonds. "Comment je fais, put*** ?!!" s'écrie le fils Cardone en pleine épreuve. C'est la cheffe Guinot qui doit le remettre à sa place.

Peu après, il va serrer la main d'Axel, qui ne lui a pas rendu la tâche facile durant l'épreuve. Il estime que tous les coups sont permis en pleine compétition. A ce sujet, il est d'ailleurs témoin d'une scène qu'il pourrait aller dénoncer à l'établissement : Solal en train de prendre des médicaments non identifiés, sans doute pour l'aider avec son anxiété. Cet épisode 476 est aussi l'occasion de découvrir un autre nouvel étudiant : David, qui est particulièrement effronté. Il accoste Salomé, la flatte et la drague dans l'unique but qu'elle participe à gonfler sa note au concours pour entrer dans l'Institut...

Egalement dans l'épisode 476 d'ITC, au programme TV de TF1 mardi, le problème de logement se pose toujours autant à l'Institut alors que les élèves de masters arrivent dès la semaine prochaine. Pour autant, Rose a une idée pour remédier à cela : l'Institut doit louer une propriété dans les marais salants. Celle-ci deviendra une annexe officielle de l'Institut et permettra aux étudiants de se loger pendant l'année. Clothilde, cependant, n'est pas fan de cette idée car elle estime que les élèves ne seraient pas en sécurité en dehors des murs de l'enceinte. Pour Rose, il s'agit de la seule solution.