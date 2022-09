Ici tout commence dès le 5 septembre 2022 : un nouveau couple ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Que va-t-il se passer dans Ici tout commence la semaine prochaine sur TF1 ? Le résumé des intrigues en avance, et avec spoilers.

Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 5 septembre sur TF1, une nouvelle romance pourrait voir le jour à l'Institut. Gaëtan va en effet progressivement tomber sous le charme de Salomé. Il va même tenter de séduire l'étudiante du Master qui l'aide au Coffee Shop. Mais ce coup de cœur est-il réciproque ? Rien n'est moins sûr, puisque la jeune femme a enchaîné les déceptions amoureuses dernièrement. De son côté, Tony souhaite contacter Laetitia.

De son côté, Tom sort des urgences dans Ici tout commence, dès lundi. Heureusement, il ne souffre d'aucune séquelle physique de son agression. Il reste toutefois convaincu qu'Axel l'a poussé et blessé, ce que nie le neveu de Teyssier. Ils se disputent toutefois, et Axel risque le conseil de discipline. Le neveu de Teyssier et Jasmine décident d'enquêter, et finiront par découvrir qu'un élève prend des pilules... Face à l'attitude des 2e années, le directeur de l'Institut prend une décision radicale : l'ancienne promo suivra les cours de pâtisserie avec la nouvelle promo.

Enfin, les tensions sont toujours présentent entre Hortense et sa soeur. Vic est en échec au cours de la cheffe Armand et ment à Greg et Eliott d'une part, puis Clotilde, afin d'avoir une bonne note et réussir la recette. Les deux parties finissent toutefois par découvrir la vérité. Egalement dans Ici tout commence au programme TV de TF1 la semaine prochaine, la cheffe Cardone est de retour pour remplacer Landiras, absent pour une masterclass. De son côté, Anaïs continuera d'être troublée par la présence de David à l'Institut.