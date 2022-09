Ici tout commence du 8 septembre 2022 : le secret de Solal révélé (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 483 d'Ici tout commence ce jeudi, Solal prouve qu'il ne s'est pas dopé et doit révéler son secret. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 8 septembre 2022, suite aux rumeurs de dopage qui agitent l'Institut, Emmanuel convoque Solal pour le soumettre à un test salivaire. Celui-ci est finalement négatif. Tom reste persuadé qu'il s'est dopé lors de l'examen et qu'il l'a poussé lors de la fête aux marais. Solal est obligé de lui révéler qu'il souffre d'épilepsie et qu'il a dû prendre son traitement lors du concours de l'Institut. Il souhaitait toutefois garder le secret, de peur que le regard des gens sur lui change et qu'on le vire. Il reste furieux contre Axel et ne veut plus le voir.

En parallèle, dans l'épisode 483 d'Ici tout commence au programme TV de TF1 ce jeudi, Hortense découvre avec horreur qu'elle va assurer le service du Double A avec sa sœur. Vic lui demande par la suite que leurs relations soient plus apaisées, sans succès. Face à l'hostilité d'Hortense, sa petite sœur lui vole des cheveux sur sa brosse pour les déposer dans ses préparations. Lorsque Théo réprimande Hortense, elle accuse Vic, mais le chef du Double A ne veut rien entendre : si elle commet une autre erreur de ce genre, elle sera bannie de sa brigade.

Enfin, Lisandro demande à Anaïs de l'aider dans un jeu de rôle à destination des premières années dans Ici tout commence jeudi 8 septembre. Si Anaïs joue une cliente particulièrement difficile, Samia ne se démonte pas et fait ses preuves. Lorsque David s'essaie au même exercice, il fait preuve de beaucoup moins de professionnalisme, se moquant ouvertement de tout, ce qui ne plaît absolument pas au professeur de salle. Par la suite, David ne manque pas de critiquer Lisandro devant Anaïs, qui lui reproche de ne rien prendre au sérieux.