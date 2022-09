The Friends Experience : dates, prix... Comment réserver pour l'expo à Paris

FRIENDS PARIS. L'exposition The Friends Experience débarque très prochainement à Paris. A quelle date ? Comment réserver les billets ? Toutes les explications.

Friends débarque à Paris ! The Friends Experience, exposition dédiée à la série phénomène déjà visible à New York, prend place à Paris. Les fans pourront découvrir une reconstitution des décors cultes, comme l'appartement de Monica ou le Central Perks, mais également des accessoires mythiques et une boutique de produits dérivés. Cette exposition est toutefois éphémère : il faudra se rendre absolument au Pavillon 2.1 de Paris Expo (Porte de Versailles) entre le 21 novembre 2022 et le 22 janvier 2023.

Les billets pour The Friends Experience Paris seront mis à la réservation le 21 septembre 2022, à partir de 11 heures, sur le site officiel de l'événement. Il est déjà possible de s'inscrire sur la liste d'attente pour avoir accès, avant tout le monde, à l'achat des billets. Le prix du billet coûtera minimum 18,50€, et pourra s'élever jusqu'à 26,50€ en fonction des jours et des horaires de pointe. Des tarifs réduits sont également proposés pour les enfants, les seniors ou les étudiants. Retrouvez toutes les informations pratiques sur l'exposition Friends à Paris ci-dessous.

The Friends Experience à Paris est une exposition éphémère. Il ne faut donc surtout pas rater les dates ! Il sera possible de se replonger dans l'univers de la série du 21 novembre 2022, date d'ouverture, jusqu'au 22 janvier 2023. A vos agendas ! Plusieurs sessions d'entrées seront proposées toutes les 15 minutes, du dimanche au jeudi de 10h à 18h30, et du vendredi au samedi de 10h à 21h30. Des accès privés seront également proposés les samedis et dimanches de 10h à 10h45.

Plusieurs tarifs sont proposés pour The Friends Experience à Paris. Le prix des tickets standards débutent au minimum à 18,50€, mais peuvent augmenter en fonction des heures de pointe et de la demande. Les prix pourront atteindre les 26,50€, sans compter les taxes. Des tarifs réduits sont également proposés pour les enfants de 3 à 11 ans (13,50€), les étudiants et les plus de 55 ans (16,50€).

Il faudra se rendre au parc des expositions de Paris pour découvrir The Friends Experience du 21 novembre 2022 au 22 janvier 2023. L'exposition sera accessible au Pavillon 2.1, Paris Expo à Porte de Versailles (1 place de la porte de Versailles, 75015 Paris). Pour rappel, le parc des expositions est accessible via la ligne 12 du métro, les lignes T2 et T3a de tramway, les lignes 80 et 39 de bus mais également en voiture, puisque des parkings sont accessibles.

La réservation des billets pour The Friends Experience Paris est accessible à partir du 21 septembre 2022. Il faudra attendre 11 heures du matin et se rendre sur le site officiel à cette date pour réserver les premiers tickets. Il est déjà possible de s'inscrire sur la liste d'attente via fever pour prendre ses tickets à l'avance, avant l'ouverture de l'achat des billets au public.