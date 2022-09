Ici tout commence du 23 septembre 2022 : Salomé et Anaïs, la rupture (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 494 d'Ici tout commence du vendredi 23 septembre, Anaïs est furieuse contre Salomé de l'avoir trahie. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 23 septembre 2022, Lisandro annonce à Anaïs qu'il est au courant de la mort de Mathieu. Alors que la jeune femme est effondrée, son petit ami l'interroge sur une possible liaison avec David. Anaïs est furieuse de cette crise de jalousie déplacée, mais elle est surtout furieuse contre Salomé qui l'a trahie. Elle ne veut plus la revoir et lui fait payer lors de la préparation de l'épreuve. Pendant ce temps, le professeur de salles confronte David sur l'incident de la veille avec Charlène, mais aussi sur sa relation avec Anaïs. L'épreuve du restaurant éphémère touche à sa fin, et la cheffe Meyer décide de récompenser Anaïs. Cette dernière est prête à en profiter pour se venger sur Salomé.

En parallèle, dans l'épisode 494 d'Ici tout commence du 23 septembre, Claire est désemparée de l'attitude de Louis et demande conseils auprès d'Olivia. Son ex la convainc de tenir tête à son fils. En cours, la cheffe Guinot ordonne aux élèves de 2e année de refuser de travailler toute la nuit avec Louis. Ce dernier exige que Jasmine reste plus longtemps que la durée du cours si nécessaire, ce que l'étudiante refuse en citant Claire. Louis s'en plaint auprès de Charlène, qui s'énerve et lui reproche de se plaindre de sa mère pour rien.

Enfin, Kelly trouve que sa mère se comporte bizarrement dans Ici tout commence, au programme TV de TF1 ce vendredi. Elle s'interroge notamment sur sa relation avec Tony. Ce dernier déclare une nouvelle fois ses sentiments à Laetitia, qui préfère pourtant qu'ils restent amis. Il se confie ensuite à Kelly, en lui avouant notamment qu'il s'était imaginé qu'elle puisse être sa fille, ce que Laetitia a démenti. Cette annonce bouleverse la jeune femme et s'interroge sur sa paternité.