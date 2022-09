Ici tout commence du 29 septembre 2022 : Anaïs et David futur couple ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 498 d'Ici tout commence du jeudi 29 septembre, Anaïs file un mauvais coton avec David. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 29 septembre 2022, Anaïs fait goûter son menu à Rose, la cheffe Meyer et Teyssier. Ceux-ci se montrent tout à fait positifs quant à ses plats mais n'apprécient pas son dessert inspiré de la recette de son frère disparu. Selon eux, le dessert a un goût d'inachevé, il "manque d'âme" d'après Emmanuel. Frustrée, Anaïs se confie à Rose Latour et lui explique qu'elle ne se souvient plus de son dernier jour avec Mathieu, son frère. Elle reste bloquée sur les critiques des chefs. Rose affirme qu'il ne faut pas qu'elle se force à se remémorer ce jour difficile mais plutôt qu'elle tente de raconter qui était son frère et comme il la faisait se sentir. A la fin de l'épisode, David et Anaïs partagent une scène du côté des salins. Le jeune élève, récemment renvoyé pour dix jours, explique qu'il est fier d'elle et l'embrasse. Anaïs lui rend son baiser, ce qui semble nous porter à croire que la rupture de la veille avec Lisandro est désormais loin derrière elle.

En parallèle, dans l'épisode 498 d'Ici tout commence du 29 septembre, Théo dit à sa mère qu'il ne supporte pas les remontrances de son père qui prend sans arrêt le parti d'Axel. Le fils Teyssier en est arrivé au point où il se demande même pourquoi il est revenu de Londres... Inquiète, Constance va en parler à Emmanuel et lui demande de lever le pied sur ses remontrances car elle ne veut pas que son fils les quitte en raison des critiques d'Emmanuel. Le directeur de l'Institut convoque Théo et lui impose Axel en tant que commis pour le pousser à nouveau dans ses retranchements. Visiblement, les suppliques de Constance n'auront servi à rien...

Enfin, Victorine insiste pour retourner dans le bureau de Teyssier pour trouver le passage secret qui l'obnubile avec Billie et Samia. Et elles découvrent bien un passage secret dans une bibliothèque ! Sous l'Institut, elle découvre une ancienne salle utilisée par "le Cercle" des jeunes chefs de l'établissement qui se poussaient les uns les autres à poursuivre leurs recherches culinaires. Billie propose de reformer le Cercle afin de créer leur réseau, s'entraider et tester de nouvelles recettes. Vic' est absolument ravie.