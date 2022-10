Résumé de Demain nous appartient épisode 1288 du 5 octobre 2022

Dans l'épisode 1288 de Demain nous appartient du mercredi 5 octobre 2022, Sophie révèle à Victor son secret lié aux Messy.

Dans l'épisode 1288 de DNA du mercredi 5 octobre, Victor tombe sur Yoan Champion, qui a participé avec Sophie à l'évasion des Messy. Ils sont tous les deux en danger de mort et il veut soutirer de l'argent à l'avocate contre son silence. Sophie n'a plus d'autre choix que de tout expliquer à Victor : elle connaissait les Messy depuis qu'ils étaient petits et, pensant qu'ils n'avaient personne d'autre qu'elle, elle a organisé leur évasion. Mais en voulant les aider, elle les a condamnés. Pendant ce temps, Nordine a reconstitué la lettre déchirée. Il s'agit en fait d'une lettre d'amour que Sophie lui adressait. Il ne se doutait pas que l'avocate tenait autant à lui… À la fin de l'épisode, François et Adam trouvent Yoan inanimé dans la rue, il a été blessé par balle. Qui cherche à venger la mort des Messy ?

En parallèle, dans l'épisode de DNA du mercredi 5 octobre, Chloé fait part de ses soupçons à Raphaëlle : elle se demande si Sébastien et Marianne ont une relation. Après avoir mené sa petite enquête, l'avocate en arrive à la même conclusion. Son père s'est fait relooker et s'est remis au sport… il y a forcément une femme derrière tout ça. Mais elle ignore que ce n'est pas Marianne ! Le soir venu, Sébastien retrouve une jeune femme autour d'un cocktail. Celle-ci lui annonce qu'elle est tentée d'accepter la proposition de travail qu'on lui a faite afin de rester plus longtemps dans la région.

Pour sa part, Charlie veut donner une petite leçon à François qui lui a reproché d'être trop snob. Elle lui offre un déguisement de lion pour la soirée des Moreno, en omettant de lui dire que ce n'est plus une soirée déguisée. Trouvant le costume un peu ridicule, François tente en vain de se défiler. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 5 octobre sur TF1, alors que François est le seul invité déguisé, Charlie débarque avec un costume de panthère ! La chorégraphie qu'ils exécutent ensemble fait sensation auprès des convives des Moreno.